Brasil registra menor taxa de desemprego da história em 2025

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgou, nesta sexta-feira (30), a taxa média anual de desocupação no Brasil, que fechou em 5,6% no ano de 2025. Esse é o menor índice da história do País desde o início da pesquisa, em 2012.

Desde 2022, esse índice está em queda. Em comparação com 2021, que teve 14% de taxa de desemprego, a pior de toda série histórica, o índice em 2025 foi 8,4% menor.

Veja também Negócios Mercado imobiliário bate recorde e movimenta R$ 8,8 bilhões em Fortaleza e Região Metropolitana Negócios Jornais da Coreia do Sul repercutem calote milionário da Posco no Ceará

Em números totais, a porcentagem final do ano de 2025 significa que há 103 milhões de pessoas empregadas no Brasil. Enquanto isso, o nível de ocupação (razão entre a população ocupada e a população em idade de trabalhar) atingiu um recorde de 59,1% no último ano.

Houve, ainda, uma queda de 0,9% na taxa de informalidade, quando comparado com o ano de 2024.

Confira resultado por categoria em 2025