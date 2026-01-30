Brasil registra menor taxa de desemprego da história em 2025
Índice ficou em 5,6%. Conforme a Pnad Contínua, 103 milhões de pessoas estão empregadas no País.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgou, nesta sexta-feira (30), a taxa média anual de desocupação no Brasil, que fechou em 5,6% no ano de 2025. Esse é o menor índice da história do País desde o início da pesquisa, em 2012.
Desde 2022, esse índice está em queda. Em comparação com 2021, que teve 14% de taxa de desemprego, a pior de toda série histórica, o índice em 2025 foi 8,4% menor.
Em números totais, a porcentagem final do ano de 2025 significa que há 103 milhões de pessoas empregadas no Brasil. Enquanto isso, o nível de ocupação (razão entre a população ocupada e a população em idade de trabalhar) atingiu um recorde de 59,1% no último ano.
Houve, ainda, uma queda de 0,9% na taxa de informalidade, quando comparado com o ano de 2024.
Confira resultado por categoria em 2025
- Autônomos: 26,1 milhões;
- População desalentada: 2,9 milhões;
- População desocupada: 6,2 milhões;
- População ocupada: 103 milhões;
- População subutilizada: 16,6 milhões;
- População empregada sem carteira assinada: 13,8 milhões;
- População empregada em trabalhos domésticos: 5,6 milhões;
- População empregada no setor privado com carteira assinada: 38,9 milhões.