Conta de energia terá bandeira verde em fevereiro, decide Aneel
Com a decisão, o ano de 2026 segue sem taxa extra.
As contas de energia de fevereiro continuarão com bandeira verde. O informe foi dado nessa sexta-feira (30) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Com a decisão, tomada devido à recuperação do nível dos reservatórios das hidrelétricas, o ano de 2026 segue sem taxa extra após meses de cobranças adicionais em 2025.
"De modo geral, as chuvas foram mais favoráveis nos últimos 15 dias de janeiro, em relação à primeira quinzena desse mês, havendo uma recuperação do nível dos reservatórios das usinas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Dessa forma, não será necessário despachar as usinas termelétricas mais caras", comunicou o órgão.
A última vez que a bandeira verde foi aplicada pela Aneel foi em abril do ano passado. Desde então, a tabela vinha alternando entre amarela e vermelha, nos patamares 1 e 2.
Veja também
Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias?
Existente há pouco mais de dez anos, o sistema repassa mensalmente aos consumidores os custos reais do País com a geração de energia.
A ideia é que, informadas do maior custo, as famílias brasileiras consumam de maneira mais consciente.
O que cada bandeira significa?
- Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. Nenhum acréscimo tarifário;
- Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. Tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido;
- Bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. Tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora kWh consumido;
- Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. Tarifa sofre acréscimo de R$ 0,07877 para cada quilowatt-hora kWh consumido.