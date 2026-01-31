Conta de energia terá bandeira verde em fevereiro, decide Aneel

As contas de energia de fevereiro continuarão com bandeira verde. O informe foi dado nessa sexta-feira (30) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Com a decisão, tomada devido à recuperação do nível dos reservatórios das hidrelétricas, o ano de 2026 segue sem taxa extra após meses de cobranças adicionais em 2025.

"De modo geral, as chuvas foram mais favoráveis nos últimos 15 dias de janeiro, em relação à primeira quinzena desse mês, havendo uma recuperação do nível dos reservatórios das usinas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Dessa forma, não será necessário despachar as usinas termelétricas mais caras", comunicou o órgão.

A última vez que a bandeira verde foi aplicada pela Aneel foi em abril do ano passado. Desde então, a tabela vinha alternando entre amarela e vermelha, nos patamares 1 e 2.

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias?

Existente há pouco mais de dez anos, o sistema repassa mensalmente aos consumidores os custos reais do País com a geração de energia.

A ideia é que, informadas do maior custo, as famílias brasileiras consumam de maneira mais consciente.

O que cada bandeira significa?