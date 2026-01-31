Diário do Nordeste
Conta de energia terá bandeira verde em fevereiro, decide Aneel

Com a decisão, o ano de 2026 segue sem taxa extra.

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Hidrelétrica no Brasil vista de cima.
Legenda: A decisão foi tomada pela Aneel devido à recuperação do nível dos reservatórios.
Foto: Shutterstock/ByDroneVideos.

As contas de energia de fevereiro continuarão com bandeira verde. O informe foi dado nessa sexta-feira (30) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Com a decisão, tomada devido à recuperação do nível dos reservatórios das hidrelétricas, o ano de 2026 segue sem taxa extra após meses de cobranças adicionais em 2025.

"De modo geral, as chuvas foram mais favoráveis nos últimos 15 dias de janeiro, em relação à primeira quinzena desse mês, havendo uma recuperação do nível dos reservatórios das usinas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Dessa forma, não será necessário despachar as usinas termelétricas mais caras", comunicou o órgão.

A última vez que a bandeira verde foi aplicada pela Aneel foi em abril do ano passado. Desde então, a tabela vinha alternando entre amarela e vermelha, nos patamares 1 e 2. 

Como funciona o sistema de bandeiras tarifárias?

Existente há pouco mais de dez anos, o sistema repassa mensalmente aos consumidores os custos reais do País com a geração de energia.

A ideia é que, informadas do maior custo, as famílias brasileiras consumam de maneira mais consciente.

O que cada bandeira significa?

  • Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. Nenhum acréscimo tarifário;
  • Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. Tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido;
  • Bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. Tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora kWh consumido;
  • Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. Tarifa sofre acréscimo de R$ 0,07877 para cada quilowatt-hora kWh consumido.

