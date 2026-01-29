Gerdau reinicia produção de aço em indústria de Maracanaú

A Gerdau está prestes a retomar a produção de aço em sua unidade em Maracanaú. No próximo dia 2 de fevereiro, a empresa realizará solenidade para o reinício dos trabalhos na planta.

A previsão é que o evento conte com as presenças do presidente do Conselho de Administração da Gerdau, André Gerdau Johannpeter e do governador Elmano de Freitas.

Em maio de 2024, a Gerdau havia informado um investimento de R$ 400 milhões para modernização e expansão de sua indústria no Ceará. Durante as obras, a produção ficou suspensa.