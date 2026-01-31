Que horas vai tocar o Big Fone? Veja horário previsto neste sábado (31/01)
Brother ou sister que atender vai participar de discussão para definir um emparedado.
O Big Fone voltará a tocar na casa mais vigiada do Brasil neste sábado (31). A dinâmica está marcada para ocorrer durante o programa ao vivo do BBB 26, previsto para começar às 22h25.
O brother ou sister que atender o telefone vai participar da discussão para definir um dos emparedados da semana. A decisão será tomada em conjunto entre as três pessoas que atenderam.
Todos os telefones tocarão simultaneamente. Entretanto, assim como na primeira dinâmica da edição, é o público quem decidirá qual dos aparelhos da casa transmitirá a mensagem. A votação pode ser feita no portal do gshow.
Onde fica cada Big Fone?
Há um total de três Big Fones espalhados pela casa, nas cores azul, prata e dourado. Eles estão:
- Telefone azul: na área externa, próximo à piscina;
- Telefone dourado: na área interna, entre a sala e a cozinha;
- Telefone prata: na área externa, próximo à academia.