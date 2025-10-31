Preço da gasolina cai em Fortaleza após 10 dias de reajuste da Petrobras

O valor da gasolina comum nos postos de combustível de Fortaleza caiu R$ 0,06 nesta semana. O Diário do Nordeste percorreu alguns locais nesta sexta-feira (31) e comprovou o preço mais baixo.

Em geral, o preço mais cobrado é de R$ 6,17 pelo litro da gasolina comum. Até esta quinta-feira (30), os valores eram de R$ 6,23 pelo litro, segundo levantamento feito pela reportagem.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que a cifra média cobrada na última semana - entre 19 e 25 de outubro - era de R$ 6,25/litro.

Redução foi a primeira nas bombas de combustível após quase duas semanas

Foi a primeira redução 11 dias após o anúncio da Petrobras da redução de quase 5 % no preço da gasolina A (pura) vendida para as distribuidoras, que começou a ser repassado no último dia 21 de outubro.

A queda no valor médio esperado era ainda maior, segundo análises feitas por especialistas ouvidos pela reportagem. Quando houve o anúncio por parte da Petrobras, a redução no litro da gasolina comum prevista era de R$ 0,08 a R$ 0,10.

Considerando o preço observado de R$ 6,17, o valor total para encher um tanque de 45 litros é de R$ 277,65, queda de R$ 4,50 na comparação com a cifra média anterior, de R$ 282,15. Já no comparativo com um reservatório de 55 litros, a redução seria de R$ 344,85 para R$ 339,35, economia de R$ 5,50.

Essa estimativa, no entanto, leva em consideração um cenário ideal, no qual os demais fatores que compõem o valor do litro da gasolina, como distribuição, revenda, custo do etanol e tributos, permaneçam iguais.

Além disso, seria necessário que toda a redução da parcela da Petrobras fosse repassada ao consumidor, o que não costuma ocorrer na prática, conforme análise de especialistas.

Veja os preços da gasolina em alguns postos de Fortaleza:

Legenda: Preço do combustível em posto na avenida Barão de Studart. Foto: Thiago Gadelha.