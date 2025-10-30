Posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza

Um posto de combustíveis em Fortaleza vai ofertar gasolina aditivada de graça para carros e motos de cor vermelha, em uma ação de inauguração que marca o retorno de uma famosa bandeira norte-americana de combustíveis à capital cearense.

A distribuição gratuita valerá apenas no intervalo de 9h30 às 10h, desta sexta-feira (31). Serão 10 litros para cada carro e 5 litros para moto.

O estabelecimento fica na Cidade dos Funcionários (Av. Oliveira Paiva, 1414) e abrirá as portas às 8h.