Segunda edição do Deep Connection apresenta nova coleção das marcas Deep e My Size

Evento dedicado a apresentar a nova coleção e outras tendências da marca, o Deep Connection foi realizado no último dia 7 deste mês, no Hotel Gran Marquise. A iniciativa, que já se estabelece como um marco no calendário da empresa, reuniu revendedores, especialistas e convidados para uma imersão no universo da Deep, promovendo conhecimento, inovação e fortalecimento de conexões.

Os participantes tiveram acesso exclusivo ao showroom da nova coleção, no qual puderam conhecer o Preview Inverno 2025 das marcas Deep e My Size. O espaço foi planejado para traduzir a essência da temporada, proporcionando uma experiência sensorial alinhada ao DNA da marca.

Criado em 2024, o evento consolida-se como um espaço estratégico para troca de experiências e tendências do setor. A programação incluiu palestras, talk shows e um programa ao vivo com plateia, proporcionando momentos de aprendizado e interação. Um dos pontos de destaque foi o talk com Ana Paula Aguiar, diretora criativa e fundadora da Deep, que compartilhou sua trajetória, apresentou números sobre o crescimento da marca nos últimos 15 anos e trouxe reflexões sobre inovação e mercado.

Nesta segunda edição, houve uma ampliação na estrutura e na experiência oferecida. Entre os diferenciais está o crescimento do conteúdo abordado, maior interatividade e ativações, novas experiências para clientes e uma expansão do público, com mais revendedores, multimarcas e parceiros.

Legenda: A 2ª edição do evento contou com porte maior para os convidados Foto: Divulgação

“A recepção foi muito positiva. Os participantes destacaram a qualidade do conteúdo, o impacto dos talks e a experiência diferenciada proporcionada pelo showroom, máquina de fotos, selfie point e máquina de gifts. Os depoimentos reforçam que o Deep Connection se tornou um evento essencial para revendedores, parceiros e multimarcas”, conta Raquel Bastos, gestora de marketing do grupo.

Nova coleção

O lançamento exclusivo do Preview Inverno 2025 garante que os revendedores tenham acesso antecipado às novidades, potencializando vendas e expectativas.

“Os participantes destacaram a importância como um diferencial competitivo, permitindo que eles estejam à frente no mercado com informações privilegiadas sobre tendências e estratégias da Deep e My Size. Além disso, houve um feedback positivo sobre a estrutura do evento”, completa Raquel.

Ana Paula Aguiar compartilhou detalhes sobre a trajetória da empresa nos últimos 15 anos. “A coleção de Inverno 2025 da Deep e My Size traz uma cartela de cores sofisticada e invernal, apostando em tons como Carménère (vinho), Mogno (marrom), Honey (mostarda) e Polar (azul acinzentado), além dos clássicos preto e off-white. A escolha das cores reflete a elegância da estação, mantendo a versatilidade característica das marcas”, detalha.

Legenda: Diferentes ativações estavam disponíveis para o público presente Foto: Divulgação

Carolina Madeiro, estilista da marca, frisou a presença de couro, tweed, tricot, crepes e alfaiatarias mais encorpadas, além da leveza do georgete. “A mulher Deep e My Size busca uma estética que equilibre elegância e feminilidade, garantindo versatilidade para todas as ocasiões. A alfaiataria, carro-chefe da marca, continua sendo reinventada a cada coleção, mantendo cortes modernos e tecidos estruturados para atender à mulher urbana e independente”, explica a estilista.

O Preview Inverno 2025 apresentou uma curadoria de tendências alinhadas ao DNA da Deep e My Size, com destaque para tons sofisticados e atemporais, modelagens versáteis, texturas e tecidos inovadores e detalhes artesanais e exclusivos, agregando valor às peças.

O Deep Connection reafirma o compromisso da Deep com a evolução do setor. A cada edição, a iniciativa se consolida como uma oportunidade única para revendedores e parceiros, fortalecendo o vínculo entre moda e experiência de marca.

