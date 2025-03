Quanto custa um apartamento de 100 m² nas 9 capitais do Nordeste

Os preços do metro quadrado nas capitais do Nordeste continuam em alta neste início de 2025. Segundo o mais recente levantamento da FipeZap, todas as cidades registraram valorizações médias, à exceção de Aracaju, que teve redução de 0,8%.

Salvador e João Pessoa, ambas com 2,1% de alta, assinalaram os aumentos mais acentuados.

Mas a cidade com o metro quadrado mais caro entre as capitais do Nordeste é Maceió, com R$ 9,3 mil, bem acima do segundo lugar, Fortaleza (R$ 8,1 mil).

A pesquisa leva em conta dezenas de milhares de anúncios online. Vale frisar que os preços se referem a apartamentos usados. Os novos ou na planta, portanto, não são considerados neste caso.

Com base nos dados, é possível inferir, na média, os valores de um apartamento de 100 metros quadrados nas 9 capitais nordestinas.

Preço de apartamento de 100 m² nas capitais do NE

Maceió (AL) - R$ 937 mil Fortaleza (CE) - R$ 810 mil Recife (PE) - R$ 808 mil São Luís (MA) - R$ 772 mil João Pessoa (PB) - R$ 718 mil Salvador (BA) - R$ 711 mil Natal (RN) - R$ 569 mil Teresina (PI) - R$ 558 mil Aracaju (SE) - R$ 511 mil

Nota: tal cifra representa o valor médio apurado com base nos bairros calculados pela pesquisa. Evidentemente, os preços variam consideravelmente a depender da localização.

Preço do m² nas 9 capitais do Nordeste