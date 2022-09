Venda de smartphone com 5G ainda é incipiente em Fortaleza; varejo se prepara para demanda

O sinal do 5G vai começar a funcionar em Fortaleza a partir de segunda-feira (5) em alguns bairros. Para utilizar a nova tecnologia, contudo, é necessário que os consumidores tenham aparelhos compatíveis.

Mesmo com a proximidade da chegada do 5G à capital cearense, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, avalia que o movimento no comércio para a compra de smartphones habilitados a operar com a internet mais rápida ainda é baixo.

Segundo ele, ainda não houve nenhum aumento no consumo por aparelhos que funcionem com 5G, que possuem um valor mais elevado. Ele considera que a chegada da tecnologia não deve ter um impacto significativo nos resultados do comércio cearense neste ano, mas a demanda deve crescer nos próximos seis meses.

Apesar de o consumo ainda ser baixo, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza), Assis Cavalcante, percebe que já há uma movimentação no mercado no sentido de se preparar para a demanda que virá.

“A gente já vê movimentações de mais lojas de celular se instalando no Centro e nos shoppings. O sentimento que nós temos é que a população aceitou bem e os lojistas já estão se preparando para trazer os novos aparelhos. Já vemos muitas lojas sendo reformadas para vender esses produtos”, diz.

Baixa oferta e demanda

Cid Alves afirma que as lojas ainda não contam com uma ampla variedade de modelos de smartphones habilitados ao 5G. Segundo ele, a própria indústria ainda está se adaptando para a demanda.

O economista Alex Araújo explica que o segmento de tecnologia teve um boom com a popularização de smartphones e a demanda foi acentuada pela pandemia. Ele destaca que as opções mais acessíveis disponíveis no mercado hoje rodam apenas com 4G.

Alex Araújo Economista Ela estacionou na própria tecnologia de conectividade, que é o 4G. Nós temos um produto que é o ícone desse segmento, os produtos da Apple, que não são necessariamente acessíveis. Hoje tem uma ampla oferta de produtos acessíveis, mas eles estão muito focados no 4G. A chegada do 5G está provocando uma nova onda de procura de equipamentos, olhando muito para a compatibilidade".

Ele avalia que poucos possuem aparelhos habilitados ao 5G e que a compra desse tipo de equipamento ocorre ainda principalmente por e-commerces e quando os consumidores viajam para outras cidades em que a tecnologia já está em funcionamento.

“Ainda é uma procura incipiente, grande parte dos consumidores não compram localmente, compram em plataformas digitais e em viagens. A grande demanda vai ser revelada quando a tecnologia estiver disponibilizada, quando os usuários que já tem aparelhos perceberem a mudança e contarem para amigos e familiares”, prevê.

Expectativas

Cid Alves considera que o maior consumo começará à medida que a tecnologia começar a ser difundida.

“Não impactará os resultados de 2022. Pode demorar mais um pouco, porque é uma mudança geral do estoque nas mãos dos usuários”, diz.

Assis Cavalcante é mais otimista. Ele estima que o varejo já deve perceber a demanda ainda neste ano e relata que já existem consumidores curiosos nas lojas, buscando entender preços e funcionalidades dos aparelhos com 5G.

A procura, segundo ele, deve se estender para além dos smartphones, alcançando aparelhos como smartwatchs e smart TVs, principalmente diante da proximidade da Copa do Mundo.

Assis Cavalcante Presidente da CDL Fortaleza A Copa do Mundo vai contribuir muito para venda de TVs e o 5G também, muita gente vai assistir o jogo da Copa pelo celular. Certamente, vai haver um aquecimento da demanda".

Para Alex Araújo, a intenção de compra de smartphones com 5G já deve se revelar no Natal deste ano, mas a demanda real deve vir apenas em 2023.

“Vai depender muito da disponibilidade da tecnologia, a gente não sabe se vai ser mais ou menos massificada. Já tem expectativa que a gente no Natal desse ano tenha novidades da indústria e a curiosidade do consumidor já presente. Vai ser revelada realmente no próximo ano, nas próximas datas comemorativas”, projeta.

Confira os preços dos aparelhos homologados

APPLE

iPhone SE (3ª geração) - a partir de R$ 4.199;

iPhone 12 mini - a partir de R$ 5.505;

iPhone 12 - a partir de R$ 6.499;

iPhone 12 Pro - fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 12 Pro Max - fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 13 mini - a partir de R$ 6.374;

iPhone 13 - a partir de R$ 7.599;

iPhone 13 Pro - a partir de R$ 9.176;

iPhone 13 Pro Max - a partir de R$ 10.142.

SAMSUNG

Galaxy A13 - R$ 1.399,08;

Galaxy A73 5G - R$ 2.999;

Galaxy A22 5G - R$ 1.799,07;

Galaxy S20 FE 5G - R$ 2.554,44;

Galaxy A32 5G - R$ 2099;

Galaxy A52 5G - R$ 1.699;

Galaxy A52s 5G - R$ 1.799;

Galaxy Z Flip3 5G - R$ 4.999;

Galaxy Z Fold2 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Z Fold3 5G - R$ 10.619,10;

Galaxy S21 FE 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy S21 5G - R$ 4.499;

Galaxy S21+ 5G - R$ 3.599,10;

Galaxy S21 Ultra 5G - R$ 4.949,10;

Galaxy S22 - R$ 6.299,10;

Galaxy S22 Ultra - R$ 8.549,10;

Galaxy M52 5G - R$ 1.887,78;

Galaxy M53 5G - R$ 2.699;

Galaxy Note 20 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Note 20 Ultra 5G - fabricante não informa preço sugerido.

MOTOROLA

Moto G 5G Plus - fabricante não informa preço sugerido;

Moto G 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Moto G50 5G - R$ 1.439,10;

Moto G71 5G - R$ 1.999;

Moto G100 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Moto G200 5G - R$ 3.499;

Motorola Edge - fabricante não informa preço sugerido;

Motorola Edge 20 - R$ 2.124,15;

Motorola Edge 20 Lite - R$ 1.979;

Motorola Edge 20 Pro - R$ 3.149,10;

Motorola Edge 30 - R$ 3.599,10.

XIAOMI

Mi 10T Pro - fabricante não informa preço sugerido;

Mi 10T - fabricante não informa preço sugerido;

Mi 11 - fabricante não informa preço sugerido;

Mi 12 Pro 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 Lite - fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 - R$ 8.739,99;

Poco F3 - fabricante não informa preço sugerido;

Poco M3 Pro 5G - R$ 2.759,99;

Poco M4 Pro 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Poco X4 Pro 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Redmi Note 10 5G - R$ 2.575,99;

Redmi Note 11 Pro 5G - R$ 3.679,99;

Xiaomi 11 Lite 5G - R$ 3.679,99.

​ASUS

Zenfone 8 - R$ 3.599,10;

Zenfone 8 Flip - R$ 4.949,10;

ROG Phone 5 - fabricante não informa preço sugerido;

ROG Phone 5s - R$ 4.949,10;



REALME

Realme GT 2 Pro

Realme GT Master

Realme 9 Pro+

TCL

TCL 20 Pro 5G - R$ 1.899,00.

POSITIVO

Zero 5G - R$ 2.249,10.

NOKIA

Nokia G50 - R$ 2.800.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil