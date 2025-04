A cearense Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco, de 90 anos, saiu da lista global de bilionários da Forbes em 2025. No ano passado, ela ocupava a 53ª posição entre os 69 brasileiros no ranking e 2410ª no mundo, com um patrimônio estimado em US$ 1,2 bilhão, o equivalente a cerca de R$ 6,8 bilhões.

Ela não está sozinha. Em 2024, havia 69 brasileiros, com um patrimônio somado de US$ 230,9 bilhões. Neste ano, a lista reduziu para 56.

Veja quem são os outros brasileiros que deixaram a lista da Forbes:

Ivan Müller Botelho (presidente do conselho de administração da Energisa);

Clóvis Ermírio de Moraes (Grupo Votorantim);

Pedro Grendene Bartelle (Grendene/Vulcabras);

Itamar Locks & family (Amaggi)

Blairo Maggi (Grupo André Maggi);

Carlos Pires Oliveira Dias (Grupo RD Saúde);

Carlos Eduardo M. Scripilliti (Grupo Votorantim);

Regina Helena S. Velloso (Grupo Votorantim);

Dulce Pugliese de Godoy Bueno (Rede de Saúde Dasa);

Hugo Ribeiro & family (Amaggi).

Quem é Maria Consuelo Dias Branco

Legenda: Maria Consuelo Leão Dias Branco era uma das bilionárias da lista da Forbes Foto: Reprodução

Consuelo é presidente do Conselho de Administração da M. Dias Branco, grande companhia do setor de alimentos herdada pelo seu marido, Ivens de Sá Dias Branco, que morreu em junho de 2016.

Legenda: Moinho M. Dias Branco, na área portuária de Fortaleza, é símbolo do império da indústria de alimentos cearense Foto: Divulgação

O grupo possui a maior fábrica de biscoitos e massas do País, com 22 marcas e 18 unidades industriais divididas em sete moinhos de trigo, duas unidades de refino de óleos e produção de gorduras especiais e margarinas e nove indústrias para a produção de biscoitos, massas, torradas, pães e snacks.

