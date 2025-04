Cearenses ficaram até 28h em média sem energia ao longo de 2024; veja cidades mais afetadas

Os moradores do Ceará chegaram a ficar mais de 28 horas sem fornecimento de energia ao longo de 2024. A região de Icapuí registrou o tempo mais longo sem fornecimento de energia, uma média de 28,2 horas.

O dado foi contabilizado a partir do DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora), indicador calculado e divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que considera todo o ano de 2024. Quanto maior o DEC, mais tempo os consumidores ficaram sem energia.

Também estão entre as regiões com maiores interrupções no fornecimento de energia as regiões de Beberibe, Baixo Acaraú, Aracati e Amontada.

"A Enel Ceará reafirma o seu compromisso com a melhoria contínua do serviço prestado a seus clientes, expressa pelo robusto plano de investimentos anunciado recentemente no país. Entre 2025 e 2027, a companhia vai investir R$ 24 bilhões em distribuição no Brasil, volume recorde de investimento nas três áreas de concessão", disse a Enel em nota. Confira o posicionamento da empresa na íntegra no fim desta matéria.

O indicador considera os conjuntos de unidades consumidoras, sendo que cada conjunto pode atender apenas um bairro ou mais de um município. O conjunto de Icapuí, por exemplo, atende as cidades de Icapuí e Aracati.

A Aneel também estabelece um limite de duração das interrupções no fornecimento. No conjunto de Icapuí, o teto era de 12 horas, mas o DEC foi 28,2 horas.

O conjunto de Beberibe, que abrange os municípios de Beberibe, Cascavel, Horizonte, Pacajus e Pindoretama, também poderia ter no máximo 12 horas na interrupção do fornecimento de energia. Na prática, o apurado pela Aneel foi uma interrupção média de mais de 28 horas.

Já o conjunto de Baixo Acaraú, que atende cerca de 16 mil moradores de Acaraú, deveria ter no máximo 13 horas de interrupção média. O registrado ao longo de 2024 foi uma interrupção de 27,5 horas.

ENEL CEARÁ ENTRE AS DEZ PIORES CONCESSIONÁRIAS

Os conjuntos com menor duração de cortes de energia estão em Fortaleza. Na Aldeota, bairro da região nobre da Capital, a duração média da interrupção foi de 1,7 horas.

Também estão os conjuntos que passaram menos tempo sem energia os que atendem moradores do Centro (3,2 horas), Varjota (3,2 horas), Presidente Kennedy (3,3 horas) e São João do Tauape (3,7 horas).

A disparidade entre as regiões pode ser reflexo de uma diferença nos equipamentos utilizados e nas equipes disponíveis para atendimento, explica Raphael Amaral, professor do departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O especialista aponta que regiões mais populosas, como as capitais, tendem a receber mais infraestrutura. As características das regiões também podem influenciar na maior duração das interrupções.

“Trairi, Aracati, Icapuí são locais de ventos muito fortes. Então a própria questão do clima, chuva forte, raios pode fazer um maior número de ocorrências. E se acontece uma ocorrência, as equipes são menores e as distâncias para percorrer são maiores”, aponta.

Considerando a frequência e a duração das quedas de energia, a Enel Ceará ficou entre as dez piores concessionárias de Energia do Brasil. Entre as 31 concessionárias de grande porte avaliadas, a Enel Ceará ficou na 24ª posição.

Ao longo de 2024, os consumidores do Ceará ficaram sem energia por cerca de 9,68 horas — ligeiramente abaixo do limite estipulado de 9,85 horas.

Houve uma média de 4,19 interrupções de energia por unidade consumidora. O número é abaixo do limite estabelecimento pela Aneel, de 6,46 horas.

A reportagem procurou a Enel Ceará para comentar o resultado. Quando a empresa se manifestar, a matéria será atualizada.

QUEBRA DOS LIMITES GERA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Boa parte dos conjuntos de unidades consumidoras da Enel Ceará ultrapassou o limite de duração de interrupção, que varia de 7 a 13 horas. Dos 115 conjuntos, 47 ultrapassam o DEC estabelecido pela Aneel.

A violação dos limites definidos pela Aneel gera compensação financeira às unidades consumidoras. O pagamento deve ser feito pelas distribuidoras por meio de desconto na energia elétrica com até dois meses após a violação.

Os limites são considerados no cálculo de compensação aos consumidores. Luiz Eduardo Moraes, membro do Conselho de Consumidores da Enel Ceará, aponta que o sistema de regulação é eficaz em penalizar as concessionárias. Ele avalia que os indicadores pressionam as empresas a aumentar os investimentos.

“Tem que fazer manutenções periódicas. Se você não fizer, a coisa começa a degringolar, começa a acontecer problemas com maior frequência. A Enel passou um período com um patamar de investimento bem menor do que o anunciado ano passado”, comenta.

Luiz Eduardo Moraes reitera a necessidade de tornar o sistema de transmissão mais eficiente nas regiões litorâneas, que têm maior registro de incidentes.

Em janeiro, a Enel divulgou um plano de investimentos datado até 2027. Ao todo serão investidos R$ 7,4 bilhões, um aumento de 54% em relação ao plano anterior, que totalizava R$ 4,8 bilhões de investimentos previstos para o período de 2024 a 2026.

Veja nota da Enel Ceará na íntegra

A Enel ressalta que o Desempenho Global de Continuidade (DGC), indicador utilizado no ranking da Aneel, observa os valores apurados de duração e frequência média das interrupções de energia (DEC e FEC) das distribuidoras em relação aos limites regulatórios estabelecidos pela agência para cada concessão. Como estes limites variam para cada empresa, os resultados se tornam mais desafiadores em algumas concessões, não refletindo no ranking, na mesma proporção, os avanços nos números absolutos dos índices de qualidade.



As três distribuidoras da Enel no país (Enel Rio, Enel Ceará e Enel São Paulo) cumprem os seus limites regulatórios estipulados pela Aneel e registraram avanços em seus indicadores de qualidade. A quantidade de vezes em que os clientes da Enel ficaram em média sem energia foi menor em 2024 do que nos anos anteriores, assim como a duração das interrupções também foi reduzida.



Vale ressaltar ainda que entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, as três distribuidoras da Enel ficaram entre as 11 distribuidoras com o melhor DEC do país, mesmo considerando os desafios impostos pelo verão.

A Enel reafirma o seu compromisso com a melhoria contínua do serviço prestado a seus clientes, expressa pelo robusto plano de investimentos anunciado recentemente no país. Entre 2025 e 2027, a companhia vai investir R$ 24 bilhões em distribuição no Brasil, volume recorde de investimento nas três áreas de concessão.

Evolução da Enel Rio

2024 X 2020

DEC: redução de 19%

FEC: redução de 29%



Evolução da Enel Ceará

2024 X 2020

DEC: redução de 41%

FEC: redução de 33%



Evolução da Enel São Paulo

2024 X 2020

DEC: redução de 11%

FEC: redução de 17%