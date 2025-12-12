Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Governo prorroga auxílio contra o tarifaço de Trump por mais 60 dias no Ceará

A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas.

Escrito por
, e
(Atualizado às 14:08)
Negócios
Porto do Pecém.
Legenda: Empresas cearenses afetadas por quedas nas exportações aos EUA têm apoio financeiro e créditos tributários.
Foto: Kid Jr.

O auxílio às empresas afetadas pelo tarifaço de Trump será prorrogado por mais 60 dias. A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante almoço com empresários, na tarde desta sexta-feira (12), na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

Veja também

teaser image
Negócios

IPVA 2026: governo mantém alíquotas e descontos para carros eletrificados no Ceará

teaser image
Negócios

Empresa de consórcio do Anel Viário já estava em recuperação judicial antes de licitação 

teaser image
Negócios

Enel Ceará diz vai recorrer de multa de R$ 20 milhões

O decreto que instituiu as medidas não fixava uma data específica para sua expiração, prevendo que poderiam ser prorrogadas enquanto o governo dos Estados Unidos mantivesse a aplicação das tarifas.

"A minha posição é de ajudar as empresas cearense enquanto permanecer o tarifaço para esses setores. O Estado tem que continuar junto às empresas para elas poderem manter seus negócios e os seus relacionamentos econômicos com os Estados Unidos, que é efetivamente um mercado muito importante para qualquer economia do mundo”, disse o governador. 

Veja o que prevê o pacote de socorro às empresas:

  • Auxílio financeiro às empresas que exportam para os EUA;
  • Aquisição de produtos para programas como Ceará sem Fome e restaurantes universitários;
  • Antecipação de pagamento de créditos de ICMS
  • Aumento de incentivos fiscais e criação de Comitê Estratégico para acompanhar a aplicação das medidas.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra o trânsito em uma via de Fortaleza.
Negócios

IPVA 2026: governo mantém alíquotas e descontos para carros eletrificados no Ceará

Calendário oficial do IPVA será divulgado no dia 16 de dezembro.

Lucas Monteiro
Há 7 minutos
Porto do Pecém.
Negócios

Governo prorroga auxílio contra o tarifaço de Trump por mais 60 dias no Ceará

A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas.

Bruna Damasceno, Mariana Lemos e Paloma Vargas
Há 17 minutos
Foto que contém a sede da Enel Distribuição Ceará.
Negócios

Enel Ceará diz vai recorrer de multa de R$ 20 milhões

Concessionária de energia tem contrato vigente até o final de 2028.

Luciano Rodrigues e Mariana Lemos
Há 45 minutos
Imagem mostra funcionários da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet faz seleção com 35 vagas de emprego em Fortaleza

Ação acontece na próxima quinta-feira (18).

Redação
Há 1 hora
Fachada de uma agência da Previdência Social (INSS) com seu logo e nome em letras azuis, e pessoas em frente ao edifício.
Negócios

Aposentados do CE já receberam de volta R$ 169,2 milhões descontados indevidamente

Valor foi retirado do benefício de milhares de cearenses sem autorização.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Victor Ximenes

Elmano vai antecipar 2ª parcela do 13º dos servidores; veja data

Pagamento será feito na próxima semana, com três dias de antecedência

Victor Ximenes
12 de Dezembro de 2025
Imagem que mostra pessoa fazendo prova é usada para ilustrar matéria sobre o gabarito da PND.
Papo Carreira

Resultado da PND é divulgado nesta sexta-feira (12)

Originalmente, a informação devia ter sido publicada na quarta (10), mas foi adiada.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem de uma aposta na loteria Dupla Sena, com dinheiro em moedas e notas abaixo.
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 2,7 milhões, veja loterias do dia

Saiba quais são os principais prêmios da Caixa desta sexta-feira (12).

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem de obras do 4° Anel Viário de Fortaleza incompletas.
Negócios

Empresa de consórcio do Anel Viário já estava em recuperação judicial antes de licitação 

Obras estão paralisadas há vinte dias de prazo para conclusão.

Mariana Lemos e Letícia do Vale
12 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Lula está sozinho na raia da eleição de 2026. Até quando?

A oposição, dividida, ainda debate sobre se o melhor será um “bolsonarista raiz” ou Tarcísio de Freitas, que seria o candidato do “sistema”

Egídio Serpa
12 de Dezembro de 2025
Imagem do aplicativo Carteira Digital de Trânsito para matéria sobre CNH digital e física.
Automóvel

Entenda como funciona a validade da CNH digital e impressa

Novo modelo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação moderniza o processo.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Trem de carga da Transnordestina Logística circula por trecho da ferrovia no Nordeste, parte do projeto que conecta Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE).
Negócios

Transnordestina recebe aval do Ibama, mas início das operações ainda não tem data definida

Licença foi aprovada nesta quinta-feira (11).

Letícia do Vale
11 de Dezembro de 2025
Placas de sinalização no Anel Viário caídas sobre o chão de terra em trecho de obra no Anel Viário; ao fundo, pista com carros passando e montes de brita usados na construção.
Negócios

Trabalhadores do Anel Viário são demitidos após atrasos de pagamento, diz sindicato

Uma das empresas que compõe o consórcio responsável pelas obras está em recuperação judicial.

Letícia do Vale
11 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2950 desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 38,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2950 desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 38,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6900, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6900, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1151 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1151 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 650 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3560, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3560, desta quinta-feira (11/12); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2330 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 64,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2330 de hoje, 11/12; prêmio é de R$ 64,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
11 de Dezembro de 2025
foto de mulher de cabelo longo liso e escuro, de costas e com máscara no rosto, tocando campainha de casa com portão branco. Ela usa blusa azul escura com nome IBGE e boné azul e amarelo.
Papo Carreira

Seleção IBGE: o que faz um agente de pesquisas e mapeamento?

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter ensino médio completo.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Foto que contém área de terra batida no futuro Porto Seco de Quixeramobim.
Negócios

Duas cidades do Ceará terão terminais de carga conectados à Transnordestina

Terminais multipropósito funcionam de forma similar à infraestrutura de um porto seco.

Luciano Rodrigues
11 de Dezembro de 2025
Centro de Operações Espaciais da Telebras.
Papo Carreira

Telebras abre concurso com 930 vagas e salários de R$ 11,6 mil

O cargo ofertado é o de Especialista em Gestão de Telecomunicações, com oportunidades em 15 especialidades.

Renato Bezerra
11 de Dezembro de 2025
foto mostra mãos segurando celular e documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Automóvel

CNH digital substitui a de papel? Versão física é paga? Entenda mudanças

Órgãos de trânsito já estão se adequando ao novo modelo, que dispensa a obrigatoriedade das autoescolas.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem da Alça da CE-060 do Anel Viário, com obras paralisadas.
Negócios

Obras do Anel Viário são paralisadas a 20 dias do prazo de conclusão

Governo do Ceará afirma que empresa responsável interrompeu trabalhos 'indevidamente'.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
11 de Dezembro de 2025
Mão de mulher segurando notas de dinheiro brasileiro, o Real.
Negócios

Empréstimos sem juros: como vai funcionar o programa 'Dinheiro na Mão' no Ceará

Valor do empréstimo pode ser de até R$ 21 mil, pagos em até 12 meses.

Redação
11 de Dezembro de 2025
foto de mãos segurando um smartphone com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital exibida na tela.
Automóvel

Veja como solicitar a primeira habilitação pelo app CNH do Brasil

Pelo sistema, é possível realizar todo o processo para obter a carteira de motorista.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE.
Papo Carreira

IBGE prorroga inscrição de processo seletivo; veja novo prazo

Certame oferta mais de 9 mil vagas temporárias.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Pessoa segurando um bilhete de loteria da Timemania em uma agência lotérica, com várias pessoas aguardando na fila ao fundo. A imagem destaca a aposta na loteria.
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 64 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quinta-feira (11).

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concurso do CRC-CE.
Papo Carreira

Conselho de Contabilidade abre concurso com 146 vagas no CE e salários de até R$ 5,7 mil

Inscrições ficam abertas até 8 de janeiro.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Investimentos em energia solar cairão em 2026, prevê Absolar

A instalação de novos projetos fotovoltaicos, nas grandes usinas e nos pequenos sistemas de geração própria, deverá cair cerca de 7% em 2026 em comparação com o 2025

Egídio Serpa
11 de Dezembro de 2025
Foto de uma profissional da área da saúde ou estética, vestindo jaleco branco e luvas descartáveis, realiza uma avaliação facial em uma mulher que está sentada, usando um roupão branco. A profissional sorri enquanto toca delicadamente a testa e o queixo da paciente, que também sorri de forma tranquila. O ambiente é claro, com aparência de consultório ou clínica estética.
Negócios

Número de clínicas estéticas cresce até 91% fora da área nobre de Fortaleza

Vila Velha, Jangurussu e Prefeito José Walter registram as maiores variações percentuais de unidades ativas.

Maria Clarice Sousa*
11 de Dezembro de 2025