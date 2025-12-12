Governo prorroga auxílio contra o tarifaço de Trump por mais 60 dias no Ceará
A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas.
O auxílio às empresas afetadas pelo tarifaço de Trump será prorrogado por mais 60 dias. A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante almoço com empresários, na tarde desta sexta-feira (12), na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).
O decreto que instituiu as medidas não fixava uma data específica para sua expiração, prevendo que poderiam ser prorrogadas enquanto o governo dos Estados Unidos mantivesse a aplicação das tarifas.
"A minha posição é de ajudar as empresas cearense enquanto permanecer o tarifaço para esses setores. O Estado tem que continuar junto às empresas para elas poderem manter seus negócios e os seus relacionamentos econômicos com os Estados Unidos, que é efetivamente um mercado muito importante para qualquer economia do mundo”, disse o governador.
Veja o que prevê o pacote de socorro às empresas:
- Auxílio financeiro às empresas que exportam para os EUA;
- Aquisição de produtos para programas como Ceará sem Fome e restaurantes universitários;
- Antecipação de pagamento de créditos de ICMS
- Aumento de incentivos fiscais e criação de Comitê Estratégico para acompanhar a aplicação das medidas.