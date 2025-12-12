Governo prorroga auxílio contra o tarifaço de Trump por mais 60 dias no Ceará

O auxílio às empresas afetadas pelo tarifaço de Trump será prorrogado por mais 60 dias. A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante almoço com empresários, na tarde desta sexta-feira (12), na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

O decreto que instituiu as medidas não fixava uma data específica para sua expiração, prevendo que poderiam ser prorrogadas enquanto o governo dos Estados Unidos mantivesse a aplicação das tarifas.

"A minha posição é de ajudar as empresas cearense enquanto permanecer o tarifaço para esses setores. O Estado tem que continuar junto às empresas para elas poderem manter seus negócios e os seus relacionamentos econômicos com os Estados Unidos, que é efetivamente um mercado muito importante para qualquer economia do mundo”, disse o governador.

Veja o que prevê o pacote de socorro às empresas: