Veja resultado da Lotomania 2869 desta quinta (1º); prêmio é de R$ 9 milhões

O sorteio da Lotomania 2869 oferece um prêmio de R$ 9 milhões para o vencedor. Os números serão revelados às 10h desta quinta-feira (1º), nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Na quarta (31), os sorteios da Mega da Virada, da Lotomania e das outras loterias da Caixa tiveram de ser adiados devido à necessidade de reparos operacionais. Veja quais:

Quina - concurso nº 6916;

Lotofácil - concurso nº 3576;

+ Milionária - concurso nº 316;

Dupla Sena - concurso nº 2906;

Super Sete - concurso nº 792.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira agora o resultado da Lotomania 2869

Os números sorteados serão divulgados nesta página, imediatamente após o sorteio.

Como apostar na Lotomania 2869?

Para participar do concurso da Lotomania 2869, siga um dos seguintes métodos de aposta:

Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você

Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.

Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum!

