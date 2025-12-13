Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Resultado da Timemania 2331 de hoje, 13/12; prêmio é de R$ 65,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:15)
Negócios
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 2331, a Timemania vai sortear um valor de R$ 65,0 milhões. Você pode acompanhar o sorteio pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h de hoje sábado, 13/12. Para participar, o valor mínimo é de R$ 3,50.

Resultado Timemania concurso 2331

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$3,50 - 10 números

Faixas Quantidade de acertos Probabilidade de acerto (1 em)
7 números26.472.637
6 números216.103
5 números5.220
4 números276
3 números29
Time do CoraçãoUm clube de futebol80

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1224 de hoje 13/12; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 28 minutos
Negócios

Resultado da Timemania 2331 de hoje, 13/12; prêmio é de R$ 65,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
Há 48 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1152 de hoje, 13/12; prêmio é de R$ 950 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
Há 48 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6902, deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 48 minutos
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2951 deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 44,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 48 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3562, deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 48 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 311 de hoje 13/12; prêmio é de R$ 12,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 58 minutos
Egídio Serpa

Elmano elogia performance da Marquise na Transnordestina

Fala do governador foi diante de empresários da indústria, do comércio e da agropecuária do Ceará, reunidos ontem em almoço na Fiec

Egídio Serpa
13 de Dezembro de 2025
Imagem mostra um conteiner sendo transportado em um porto.
Negócios

Setor calçadista do Ceará controla investimentos, monitora riscos e renegocia preços no exterior

Entre janeiro e novembro, o setor cearense somou US$ 172,2 milhões em exportações.

Lucas Monteiro
13 de Dezembro de 2025
Imagem de fábrica de calçados e solados
Victor Ximenes

Ceará produz um quarto dos calçados do País e consolida liderança nacional

Victor Ximenes
13 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

México copia EUA e castiga o Brasil com altas tarifas

Governo mexicano impôs tarifas de importação que variam de 20% a 50%, atingindo em cheio as exportações brasileiras

Egídio Serpa
13 de Dezembro de 2025
Foto que contém trabalhadores do Consórcio Novo Anel Viário em protesto tampando a via com um carretel.
Negócios

Consórcio contrata terceirizada para obras do Anel Viário; trabalhadores demitidos protestam

Secretário da Casa Civil do Estado chegou a afirmar que obras foram retomadas.

Luciano Rodrigues
12 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2861 – Sorteio de sexta-feira, 12/12; Prêmio de R$ 2,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2861 – Sorteio de sexta-feira, 12/12; Prêmio de R$ 2,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2861 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3561, desta sexta-feira (12/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3561, desta sexta-feira (12/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2898 de hoje, sexta-feira, 12/12; prêmio é de R$ 2,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2898 de hoje, sexta-feira, 12/12; prêmio é de R$ 2,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2898 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 2,7 milhões.

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 784 - Sorteio de sexta-feira, 12/12; Prêmio de R$ 400 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 784 - Sorteio de sexta-feira, 12/12; Prêmio de R$ 400 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 784 em 12/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6901, desta sexta-feira (12/12); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6901, desta sexta-feira (12/12); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
12 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

No “Almoço do Governador”, Fiec presenteia Elmano com cesta de notícias

Ricardo Cavalcante, o anfitrião, revela que o Ceará é hoje líder nacional em vários setores da indústria

Egídio Serpa
12 de Dezembro de 2025
CNH.
Automóvel

CNH sem autoescola: veja requisitos para solicitar documento

O objetivo da mudança é simplificar e modernizar o processo de obtenção do documento.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Fachada da Sefaz.
Negócios

Elmano envia à Alece proposta para ampliar prazo do Refis do ICMS e IPVA por mais 14 dias

O projeto também contempla o parcelamento do ITCD e débitos do Detran.

Bruna Damasceno, Mariana Lemos e Paloma Vargas
12 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o trânsito em uma via de Fortaleza.
Negócios

IPVA 2026: governo mantém alíquotas e descontos para carros eletrificados no Ceará

Calendário oficial do IPVA será divulgado no dia 16 de dezembro.

Lucas Monteiro
12 de Dezembro de 2025
Porto do Pecém.
Negócios

Governo prorroga auxílio contra o tarifaço de Trump por mais 60 dias no Ceará

A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas.

Bruna Damasceno, Mariana Lemos e Paloma Vargas
12 de Dezembro de 2025
Foto que contém a sede da Enel Distribuição Ceará.
Negócios

Enel Ceará diz vai recorrer de multa de R$ 20 milhões

Concessionária de energia tem contrato vigente até o final de 2028.

Luciano Rodrigues e Mariana Lemos
12 de Dezembro de 2025
Imagem mostra funcionários da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet faz seleção com 35 vagas de emprego em Fortaleza

Ação acontece na próxima quinta-feira (18).

Redação
12 de Dezembro de 2025
Fachada de uma agência da Previdência Social (INSS) com seu logo e nome em letras azuis, e pessoas em frente ao edifício.
Negócios

Aposentados do CE já receberam de volta R$ 169,2 milhões descontados indevidamente

Valor foi retirado do benefício de milhares de cearenses sem autorização.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Victor Ximenes

Elmano vai antecipar 2ª parcela do 13º dos servidores; veja data

Pagamento será feito na próxima semana, com três dias de antecedência

Victor Ximenes
12 de Dezembro de 2025
Imagem que mostra pessoa fazendo prova é usada para ilustrar matéria sobre o gabarito da PND.
Papo Carreira

Resultado da PND é divulgado nesta sexta-feira (12)

Originalmente, a informação devia ter sido publicada na quarta (10), mas foi adiada.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem de uma aposta na loteria Dupla Sena, com dinheiro em moedas e notas abaixo.
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 2,7 milhões, veja loterias do dia

Saiba quais são os principais prêmios da Caixa desta sexta-feira (12).

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem de obras do 4° Anel Viário de Fortaleza incompletas.
Negócios

Empresa de consórcio do Anel Viário já estava em recuperação judicial antes de licitação 

Obras estão paralisadas há vinte dias de prazo para conclusão.

Mariana Lemos e Letícia do Vale
12 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Lula está sozinho na raia da eleição de 2026. Até quando?

A oposição, dividida, ainda debate sobre se o melhor será um “bolsonarista raiz” ou Tarcísio de Freitas, que seria o candidato do “sistema”

Egídio Serpa
12 de Dezembro de 2025