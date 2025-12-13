Ceará produz um quarto dos calçados do País e consolida liderança nacional

A indústria cearense consolidou a liderança na produção de calçados em 2024. Segundo levantamento do Ipece, realizado com base em dados da Abicalçados, o Estado concentrou 24,3% da produção brasileira. Isso significa que a cada quatro pares produzidos no Brasil, aproximadamente um é feito no Ceará.

Em 2024, a produção cearense foi de 226 milhões de pares, mais de 20 milhões acima do segundo lugar, o Rio Grande do Sul.

Ranking - Produção de calçados 2024

1. Ceará: 226 milhões de pares

2. Rio Grande do Sul: 202,9 milhões

3. Minas Gerais: 156 milhões

4. Paraíba: 141 milhões

5. Bahia: 55 milhões

Empregos

De acordo com o estudo do Ipece, desde 2010, com exceção do estado da Bahia, que registrou crescimento de 2,62% no total de vagas formais da indústria de calçados, todos os outros principais estados empregadores apresentaram queda. Dentre elas, a maior foi em São Paulo, com redução de 43,82%, seguido pelo Rio Grande do Sul (-30,76%) e Ceará (-0,79%).

No Ceará, o setor ocupa diretamente 66 mil pessoas, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul, que emprega 95 mil trabalhadores com carteira assinada.