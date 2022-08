O que é preciso para ter acesso ao 5G; veja preços de celulares compatíveis com a tecnologia

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou nessa terça-feira (30) que Fortaleza vai receber no próximo dia 5 de setembro a tecnologia 5G "pura", conhecida também como 5G SA (standalone) - atualmente o 5G que as operadoras oferecem é o 5G SA (non-standalone). Mas o que é preciso para usufruir do novo sinal e quais são os efeitos práticos da novidade na vida do fortalezense?

O professor do Instituto Federal do Ceará, Moacyr Regys, explica que, para ter acesso ao 5G, o usuário deve primeiramente ter um smartphone compatível com a tecnologia. A Anatel divulgou em seu site uma lista dos modelos e suas respectivas marcas aptos ao 5G.

Em relação ao chip, Regys pontua que seria interessante o usuário ter um chip também 5G, que pode ser adquirido junto à operadora. Os chips atualmente utilizados com tecnologia 4G também vão suportar o novo sinal, porém os novos chips vão permitir ao usuário usufruir de forma mais ampla dos benefícios que o 5G oferece, de acordo com ele.

Por exemplo, um chip 5G oferece mais segurança, já que ele criptografa os dados. “Essa nova tecnologia proporciona uma criptografia dentro do próprio chip do aparelho, evitando que informações de pagamento e endereço sejam acessadas por hackers em ‘texto plano’ e estejam disponíveis com algoritmos de criptografia”.

"Com o chip 4G - e aparelho apto à tecnologia - o sinal chega, mas não com todos os benefícios, como essa segurança maior que o chip 5G traria", reforça o professor.

No site da Anatel, estão listados os aparelhos aptos ao 5G standalone e non-standalone. Entre os que estão aptos ao 5G "puro" estão os modelos Xiaomi 12; Zenfone 7; Zenfone 8; Nokia G50; Moto G200; Iphone 12 (Mini, Pro e Pro Max) e Iphone 13 (Mini, Pro e Pro Max). Veja aqui a lista com os celulares 5G no site da Anatel.

Além de Fortaleza, Recife e Natal também receberão a tecnologia no próximo dia 5, totalizando 15 capitais brasileiras contempladas pelo novo sinal. Em reunião marcada para esta quinta-feira (1º), deve ser anunciada a liberação do 5G SA em mais três cidades brasileiras.

O que é o 5G?

A quinta geração das redes móveis é a sucessora da rede 4G e promete maior velocidade no acesso à internet. Com a tecnologia 5G, espera-se maior velocidade, aumento da quantidade de dispositivos conectados em uma determinada área, incremento da quantidade de dados transmitidos por unidade de espectro eletromagnético e redução do consumo de energia dos equipamentos.

Na avaliação de Moacyr Regys, uma minoria dos consumidores de Fortaleza possuem hoje a tecnologia nos celulares. “Então o benefício para a população, hoje, eu acredito que seria bem pequeno, porque essa população em geral ainda não tem acesso a esse smartphone apto ao 5G”.

Confira os preços dos aparelhos homologados

APPLE

iPhone SE (3ª geração) - a partir de R$ 4.199;

iPhone 12 mini - a partir de R$ 5.505;

iPhone 12 - a partir de R$ 6.499;

iPhone 12 Pro - fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 12 Pro Max - fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 13 mini - a partir de R$ 6.374;

iPhone 13 - a partir de R$ 7.599;

iPhone 13 Pro - a partir de R$ 9.176;

iPhone 13 Pro Max - a partir de R$ 10.142.

SAMSUNG

Galaxy A13 - R$ 1.399,08;

Galaxy A73 5G - R$ 2.999;

Galaxy A22 5G - R$ 1.799,07;

Galaxy S20 FE 5G - R$ 2.554,44;

Galaxy A32 5G - R$ 2099;

Galaxy A52 5G - R$ 1.699;

Galaxy A52s 5G - R$ 1.799;

Galaxy Z Flip3 5G - R$ 4.999;

Galaxy Z Fold2 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Z Fold3 5G - R$ 10.619,10;

Galaxy S21 FE 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy S21 5G - R$ 4.499;

Galaxy S21+ 5G - R$ 3.599,10;

Galaxy S21 Ultra 5G - R$ 4.949,10;

Galaxy S22 - R$ 6.299,10;

Galaxy S22 Ultra - R$ 8.549,10;

Galaxy M52 5G - R$ 1.887,78;

Galaxy M53 5G - R$ 2.699;

Galaxy Note 20 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Note 20 Ultra 5G - fabricante não informa preço sugerido.

MOTOROLA

Moto G 5G Plus - fabricante não informa preço sugerido;

Moto G 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Moto G50 5G - R$ 1.439,10;

Moto G71 5G - R$ 1.999;

Moto G100 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Moto G200 5G - R$ 3.499;

Motorola Edge - fabricante não informa preço sugerido;

Motorola Edge 20 - R$ 2.124,15;

Motorola Edge 20 Lite - R$ 1.979;

Motorola Edge 20 Pro - R$ 3.149,10;

Motorola Edge 30 - R$ 3.599,10.

XIAOMI

Mi 10T Pro - fabricante não informa preço sugerido;

Mi 10T - fabricante não informa preço sugerido;

Mi 11 - fabricante não informa preço sugerido;

Mi 12 Pro 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 Lite - fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 - R$ 8.739,99;

Poco F3 - fabricante não informa preço sugerido;

Poco M3 Pro 5G - R$ 2.759,99;

Poco M4 Pro 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Poco X4 Pro 5G - fabricante não informa preço sugerido;

Redmi Note 10 5G - R$ 2.575,99;

Redmi Note 11 Pro 5G - R$ 3.679,99;

Xiaomi 11 Lite 5G - R$ 3.679,99.

​ASUS

Zenfone 8 - R$ 3.599,10;

Zenfone 8 Flip - R$ 4.949,10;

ROG Phone 5 - fabricante não informa preço sugerido;

ROG Phone 5s - R$ 4.949,10;



REALME

Realme GT 2 Pro

Realme GT Master

Realme 9 Pro+

TCL

TCL 20 Pro 5G - R$ 1.899,00.

POSITIVO

Zero 5G - R$ 2.249,10.

NOKIA

Nokia G50 - R$ 2.800.

