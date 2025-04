Aneel manda baixar tarifa da Enel no Ceará

Uma boa notícia para os cearenses! A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje, terça-feira, uma redução média de 2,1% nas tarifas da Enel Distribuição Ceará.

A queda no valor das tarifas passa a vigorar a partir da próxima terça-feira, 22. Para os clientes de baixa tensão, que são os clientes residenciais e pequenos comércios, a redução será de 1,89%. Para os clientes de média e alta tensão, em geral indústrias e grandes comércios, haverá uma redução de 2,84%.

A redução nas tarifas da Enel Ceará decorre, principalmente, de dois fatores: os efeitos negativos relacionados ao crédito de PIS/COFINS e à quitação das Contas COVID e Escassez Hídrica (-6,94%), e o efeito positivo do diferimento tarifário (+6,75%), com o objetivo de evitar oscilações tarifárias para os consumidores cearenses em 2026.

A conta de energia é composta por custos que não estão relacionados apenas aos serviços de distribuição, o que significa que parte dos custos não são gerenciados pela Enel Ceará, como impostos, encargos setoriais e custos de geração e transmissão de energia, entre outros. As tarifas são definidas pela agência reguladora, a Aneel, com base em leis e regulamentos federais.

“É importante esclarecer que, em uma fatura de energia no valor de R$ 100, R$ 31 são destinados à Enel Distribuição Ceará para operação, expansão, manutenção da rede de energia e para remuneração dos investimentos. Os demais itens são custos não gerenciados pela companhia e repassados às empresas de geração, transmissão e aos Governos Federais e Estaduais”, como explia Hugo Lamin, diretor de Regulação da Enel Brasil.

Investimentos

A Enel anunciou, recentemente, o plano de investimentos para o ciclo de 2025 a 2027. Serão investidos cerca de R$ 7,4 bilhões no Ceará, um aumento de 54% em relação ao plano anterior. O plano prevê investimentos em toda a área de concessão, para uma melhoria contínua do fornecimento de energia e para acompanhar o crescimento do Ceará. Um ponto relevante do plano inclui a contratação, neste período, de cerca de 1.340 novos colaboradores e a incorporação de 480 veículos, para atuar, principalmente, na operação em campo.

Além do reforço de profissionais próprios que atuam em campo, destaca-se a intensificação das manutenções preventivas, o aumento do número de podas preventivas e a modernização da rede elétrica. Por ano, a companhia planeja realizar cerca de 50 mil manutenções, 340 mil podas e inspeções em mais de 60 mil km da rede elétrica em todo o estado.

No período de 2025 a 2027, serão construídas treze novas subestações e modernizadas e ampliadas outras 85 unidades, beneficiando cerca de 3 milhões de clientes. A companhia também irá construir mais de 600 km de rede de alta tensão para apoiar os novos pontos de suprimentos. As novas subestações ficarão nos municípios de Fortaleza (localidade de Ancuri e Hospital UECE), Aquiraz (Porto das Dunas), São Gonçalo do Amarante (ZPE), Banabuiú (Malha D´água), Barroquinha, Caririaçu, Cascavel (localidade de Cristais), Caucaia (localidade de Nova Metrópole), Hidrolândia, Missão Velha, Tabuleiro do Norte e Uruoca.

A Enel Distribuição Ceará, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 184 municípios, abrangendo 100% do território estadual, com cobertura de uma área de 148.826 km². A companhia possui mais de 4,3 milhões de clientes, 198 pontos de atendimento e 128 subestações em todo o estado. Atualmente a empresa possui 156 mil quilômetros de rede elétrica no estado, distribuídos em alta, média e baixa tensão.