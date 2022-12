Extra, Big, Pão de Açúcar, Atacadão: Quem virou quem após vendas de supermercados

Aquele Big Bompreço onde você fazia compras virou Atacadão. Ou pode ter virado Mateus. Ou Carrefour. O Maxxi também passou a ser Atacadão. Lembra aquele Extra? Agora é Assaí. Ou Pão de Açúcar.

Assim foi o agitado ano de 2022 no setor de super/hipermercados e atacados no Brasil, após grandiosas vendas de marcas que fazem parte do cotidiano dos consumidores.

Vendas bilionárias

Em junho, o Atacadão, afiliado brasileiro da gigante francesa Carrefour, concluiu a aquisição do grupo Big Brasil (ex-Walmart) por R$ 7,5 bilhões, maior negócio da história do setor. O processo de compra havia sido iniciado em março.

Na decisão do Conselho de Administração e Defesa Econômica (Cade), foi imposta ao Carrefour a condição de se desfazer de 14 supermercados das bandeiras Big Bompreço e Maxxi. Nesse rol, está inclusa uma loja do Big em Juazeiro do Norte, que está em processo de transição para uma das marcas do Grupo Mateus - que também adquiriu outros estabelecimentos no Nordeste.

No mês de julho, começaram as conversões de unidades do Extra em Fortaleza. Ainda em 2021, a marca de hipermercados foi vendida pelo Grupo Pão de Açúcar para o Assaí, controlado pela francesa Casino. Parte das lojas Extra virou Pão de Açúcar e outras foram transformadas em Assaí.

E as movimentações não param. Nos últimos dias, o Grupo Casino, acionista majoritário do Assaí, anunciou ao mercado que iniciou o processo de venda de140 milhões de ações da empresa brasileira, o que representa 10,4% do capital social da companhia, como parte do plano de redução da dívida. Na prática, a dança das mudanças de supermercados deverá continuar.

Confira a lista de conversões de supermercados no Ceará

Extra Av. Aguanambi virou Pão de Açúcar

Extra do Shopping Iguatemi Fortaleza virou Pão de Açúcar

Extra Parangaba virou Assaí

Extra Mister Hull virou Assaí

Extra Montese vai virar Assaí

Pão de Açúcar da Av. Antônio Sales (com Av. Des. Moreira) fechou

Pão de Açúcar da Av. Washington Soares (Shopping Molina) fechou

Maxxi (Juazeiro do Norte, Bairro São José) virou Atacadão

Maxxi de Maracanaú virou Atacadão

Big Bompreço (Juazeiro do Norte, Bairro Santa Tereza) vai virar Mateus

Big Bompreço Papicu em processo de conversão para Atacadão

Big Bompreço Av. Washington Soares em processo de conversão. Nova marca não revelada

Big Bompreço Av. Luciano Carneiro em processo de conversão. Nova marca não revelada

Big Bompreço Av. Bezerra de Menezes em processo de conversão. Nova marca não revelada

