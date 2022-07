Pão de Açúcar inaugura supermercado que substitui o antigo Extra do Iguatemi

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) já iniciou, parcialmente, as operações do novo supermercado no Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza. A unidade fica no lugar do antigo Extra, que por muitos anos ocupou o espaço.

Ainda recebendo retoques finais, a loja está com alguns corredores fechados, mas já registra fluxo de clientes na manhã desta terça-feira (26).

Oficialmente, a inauguração ocorre na sexta-feira (29), às 8h. A solenidade terá a presença do diretor presidente do Grupo, Marcelo Pimentel.

Foto: Fabiane de Paula/Diário do Nordeste

Venda do Extra

A mudança faz parte do negócio de venda pelo GPA dos hipermercados da marca Extra – cujas atividades foram encerradas no Brasil.

Foto: Fabiane de Paula/Diário do Nordeste

No Ceará, três lojas Extra passaram a integrar a rede do Assaí, no formato de atacarejo:

Extra Parangaba

Extra Montese

Extra Mister Hull

E outras duas foram convertidas em Pão de Açúcar:

Extra Shopping Iguatemi

Extra Avenida Aguanambi

Em contrapartida, o GPA fez ajustes e encerrou, neste ano, dois estabelecimentos, um que ficava na Avenida Antônio Sales, n° 2477, e outro na Av. Washington Soares, nº 4040.

