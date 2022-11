Grupo francês Casino anuncia venda de parte do Assaí Atacadista

O grupo francês Casino anunciou, nesta segunda-feira (28), que iniciou a operação de venda de uma parte da sua participação na empresa brasileira Assaí Atacadista. Os frances buscam "acelerar a redução da dívida". Espera-se conseguir em torno de 500 milhões de dólares com a venda destas ações. As informações são do G1.

Foram colocadas à venda cerca de 140,8 milhões de ações, referentes a 10,4% do capital da empresa, nas Bolsas de São Paulo e Nova York. Além destas, existe a possibilidade de vender 49,5 milhões de ações adicionais (3,7% do capital do Assaí), estas seriam na forma de ações resgatáveis nos Estados Unidos.

A última atualização do valor das ações aconteceu na sexta-feira (25), com o preço de 19,21 reais (3,42 euros, 3,55 dólares) na Bolsa de São Paulo.

A venda dessas partes surgem como alívio para as dívidas, o Casino vem enfrentando dificuldades financeiras há vários anos. Em 2020, o Tribunal do Comércio de Paris validou um plano de salvaguarda para a empresa matriz do Casino, Rallye, e suas holdings.

O plano previa o ressarcimento dos credores por meio do pagamento de dividendos por parte do Casino, assim como a venda de ativos.