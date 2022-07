Pão de Açúcar finaliza segunda conversão do Extra e investe mais de R$ 10 milhões

O GPA inaugurou nesta sexta-feira (29) a nova loja Pão de Açúcar em Fortaleza. A unidade, localizada no shopping Iguatemi Bosque, substitui a loja Extra, descontinuada pelo grupo. O investimento para a troca de marcas superou os R$ 10 milhões.

Esta foi a segunda e última loja Extra na Capital convertida em Pão de Açúcar. As outras três unidades do Extra foram vendidas para o Assaí Atacadista em outubro do ano passado.

O diretor presidente do GPA, Marcelo Pimentel, indica Fortaleza, além de Recife, o hub da marca no Nordeste, sendo os alvos dos investimentos e plano de expansão em andamento.

Ele ressalta a expectativa em torno dos resultados da loja inaugurada, que deve se tornar a maior operação Pão de Açúcar na Capital.

"A gente tem a loja do Náutico que é um marco muito importante, mas essa loja a gente tem a expectativa que seja a loja do Pão de Açúcar na cidade, não só pela loja em si, que é a maior, mas também pelo local em que ela está situada", afirma.

Legenda: Grupo de clientes se formou do lado de fora para conhecer a nova loja Foto: Kid Júnior

Ele detalha que a implantação no shopping Iguatemi Bosque traz a possibilidade de atingir justamente o público-alvo visado pela marca.

Marcelo Pimentel Diretor Presidente do GPA Nós queremos e temos como ambição voltar a ser o supermercado premium aonde os clientes vão ter experiência no contexto de sortimento diferenciado, atendimento diferenciado. A estratégia do novo Pão de Açúcar, quando a gente fala no momento pós-saída do hipermercado, é realmente focar no modelo de supermercado, proximidade e multicanalidade".

Atratividade

Sobre a atratividade de Fortaleza para receber esses investimentos, Pimentel elenca que o grupo já possui malha logística local, além da marca já estar consolidada, de forma a tornar mais atrativo incrementar uma operação já existente do que iniciar uma nova.

Questionado se a empresa tem planos de abrir outras unidades na cidade, o executivo pontua que ainda não há confirmações, mas que há possibilidades inclusas no pipeline - segmentação do processo - do grupo.

Além disso, ele ressalta que 100% das lojas Pão de Açúcar no País estão sendo reformadas para padronizar o nível de experiência às unidades que estão sendo convertidas agora.

Legenda: Com mais de 3 mil m², loja é a maior da rede em Fortaleza. Foto: Kid Júnior

Apesar dos investimentos milionários, a rede perdeu recentemente duas unidades em Fortaleza. Pimentel explica que a decisão do fechamento faz parte do processo normal do varejo de analisar a performance das lojas anualmente.

"O fechamento foi parte de uma revisão de portfólio de lojas nacional e fechou lojas que normalmente estão há mais de dois, três anos com resultados negativos, onde já se fez esforço de tentar reverter que não produziu o resultado desejado. Então, a gente toma a decisão para que você saia de uma operação deficitária para investir em uma operação que a gente já tem em um modelo vencedor", esclarece.

Legenda: Unidade é a primeira do Nordeste a contar com o segmento Casa Pão, focado em artigos e utensílios domésticos. Foto: Kid Júnior

Competitividade

Inseridos em um segmento de crescente competitividade e de rápidas mudanças, Pimentel pontua que o Pão de Açúcar continua fiel aos valores, estratégias e objetivos traçados independentemente da crise, postura possibilitada pela variedade de operações abrangendo diferentes públicos.

Marcelo Pimentel Diretor Presidente do GPA Não podemos minimizar a realidade do mercado competitivo, que o momento inflacionário coloca pressão nos preços que, na grande maioria das vezes, a gente não consegue repassar e traz uma pressão operacional, mas eu acredito que o momento está vivendo é transitório e vai passar. Nesse momento, é importante que você não comprometa sua visão, seus valores, suas estratégias por causa de um momento".

O executivo destaca que, apesar das dificuldades do momento, o Pão de Açúcar segue realizando vastos aportes visando a retomada pós-crise. Ele argumenta que, uma vez que a crise vai passar eventualmente, se a rede deixar para só então realizar o plano de expansão, a companhia não vai estar pronta para aproveitar o novo momento.

