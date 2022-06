Carrefour Brasil conclui aquisição do Grupo BIG; veja o que muda

O Atacadão, afiliado brasileiro da companhia Carrefour, concluiu a compra do grupo BIG Brasil (ex-Walmart Brasil). O processo foi comunicado em fato relevante ao mercado, nesta terça-feira (7). A negociação, de R$ 7,5 bilhões, iniciou em março deste ano, sendo a maior da história do varejo nacional.

O documento informa ter sido assinado um novo acordo de acionistas, a definição de nova estrutura de governança e de composição do conselho de Administração, ainda a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

O Carrefour adquiriu 70% do capital social do BIG e o restante das ações também foi incorporado à companhia, detendo totalidade das ações do grupo.

Conforme o documento, além de expandir o 'atacarejo', a companhia passará a atuar em um novo segmento de mercado com o formato Sam’s Club.

Com compra do BIG, o Carrefour terá 19 lojas no Ceará. No próximo dia 13 de junho, haverá uma reunião com os investidores e mercado em geral para debater sobre a integração do Grupo BIG.

Como ficam as lojas no Ceará?

Entre as unidades do Grupo BIG no Ceará que agora serão pertencentes ao Carrefour Brasil, quatro estão localizadas em Fortaleza sob a marca Big Bompreço e uma está em Juazeiro do Norte. Outras três unidades são do segmento de atacarejo com a bandeira Maxxi, presente em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Maracanaú.

Já o Carrefour possui oito lojas Atacadão, sendo quatro na Capital cearense e mais quatro divididas entre região metropolitana e interior: Caucaia, Eusébio, Juazeiro do Norte e Sobral.

Também são duas unidades da bandeira Carrefour em Fortaleza e um Sam’s Club. Os números foram obtidos pela reportagem nos sites das companhias.

Unidades

CARREFOUR BRASIL

Carrefour: 2 (Fortaleza)

Sam's Club: 1 (Fortaleza)

Atacadão: 8 (Fortaleza e interior)

REDE BIG

Maxxi: 3 unidades (Fortaleza, Juazeiro do Norte e Maracanaú)

Big Bompreço: 4 unidades em Fortaleza; 1 Juazeiro do Norte

Apesar de deter as 19 lojas com a venda, uma das condições para que a concretização é que o Carrefour se desfaça de alguns ativos (BIG) em localidades específicas. O grupo francês negociou um Acordo em Controle de Concentrações (ACC) que prevê o desinvestimento em nove localidades do País, sendo uma delas em Juazeiro do Norte (CE).

Além do município cearense, outras oito cidades também estão marcadas para as vendas das lojas: Gravataí (RS), Itabuna (BA), Maceió (AL), Olinda (PE), Paulista (PE), Recife (PE), Santa Maria (RS) e Viamão (RS).