Hospitais São Mateus, Gastroclínica e outros da Rede OTO vão mudar de nome

Hospitais privados tradicionais de Fortaleza, como o São Mateus, a Gastroclínica e a Otoclínica, estão mudando de nome para unificar a marca da rede OTO, pertencente ao Grupo Kora Saúde. A informação foi obtida em primeira mão por esta Coluna.

Conforme a companhia, a unificação faz da OTO Kora Saúde a maior rede de hospitais particulares do Ceará. No ano passado, a Kora efetuou uma série de aquisições que movimentaram o setor de saúde privada cearense.

O processo, pontua a empresa, deverá manter o "padrão de excelência já consolidado" nos hospitais, reiterando "o objetivo de seguir trazendo ao mercado soluções em tecnologia de ponta e investimentos em infraestrutura a partir da expansão de novos espaços, novas salas e consultórios completos".

Confira todos os hospitais que mudarão de nome

OTOclínica (Av. Antônio Sales) agora é OTO Aldeota .

. OTOclínica (bairro Edson Queiroz) passa a ser OTO Sul .

. Hospital Gastroclínica será OTO Meireles

Hospital São Mateus passa a ser OTO Santos Dumont

As unidades de saúde passam a ser OTO Messejana e OTO Caucaia

Legenda: O Hospital São Mateus, que recentemente ampliou o número de leitos de UTI, se transformá em OTO Santos Dumont Foto: Divulgação

“A unificação é a realização de um sonho para nós. Temos muito orgulho de ser o maior grupo privado de saúde do estado do Ceará. Vamos continuar oferecendo aos cearenses um serviço de saúde mais completo, que estará presente em todas as fases da vida", enfatiza Victor Moreira, CEO Kora Saúde Hub Ceará.

Aquisições

As compras dos hospitais São Mateus e Gastroclínica foram realizadas em julho e agosto do ano passado.

Segundo comunicado da Kora, a transação do primeiro envolveu R$ 92,1 milhões, sendo R$ 75 milhões à vista e R$ 17,1 milhões a prazo, pagos em até seis anos. Já a compra do Hospital Gastroclínica custou R$ 82 milhões.

Em outubro de 2021, o alvo da aquisição foi a OTOclínica, por R$ 248 milhões. Os três negócios somaram mais de R$ 400 milhões.

*Colaborou Samuel Quintela