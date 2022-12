Aluguel em Fortaleza: veja bairros onde os preços subiram mais

Em novembro, os preços de aluguéis residenciais subiram, na média, 0,18% em Fortaleza, apontou o estudo mensal realizado pelo Fipe/Zap. A alta local ficou abaixo do aumento registrado nacionalmente, de 0,79%.

No acumulado do ano, que considera os 11 primeiros meses de 2022, a locação de imóveis subiu 22,4% na capital cearense, conforme a pesquisa. Entre as capitais, esta é a 4ª maior elevação, abaixo apenas Florianópolis (30% de alta), Goiânia (28,4%) e Curitiba (23,5%).

Entre os bairros avaliados na sondagem, há diferenças consideráveis nas variações de preços. O Meireles foi a vizinhança com o maior aumento neste ano, chegando a 35% de inflação média no aluguel.

O Papicu aparece em segundo, tendo registrado majoração superior a 34% ao longo de 2022. Confira abaixo as informações detalhadas por bairro.

Aluguel nos bairros de Fortaleza (m²) e variação nos preços

MEIRELES: R$ 32,5 /m² / +35%

MUCURIPE: R$ 31,9 / +13,3%

COCÓ: R$ 23,9 / +23,2%

CENTRO: R$ 20,9 / +18%

ALDEOTA: R$ 20,8 / +16,5%

PAPICU: R$ 20,4 / +34,8%

FÁTIMA: R$ 18,2 / +27%

JOAQUIM TÁVORA: R$ 16,3 / +13,3%

DIONÍSIO TORRES: R$ 15,1 / +17%

SÃO JOÃO DO TAUAPE: R$ 14,7 / +13,5%

