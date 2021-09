Grupo Kora compra Hospital São Mateus por R$ 92,1 milhões e finaliza aquisição da Gastroclínica

O Hospital São Mateus, localizado no Complexo São Mateus, foi adquirido pela Kora Saúde com 100% das quotas representativas do capital social, conforme comunicado emitido nessa terça-feira (31) pela empresa capixaba.

O Kora Saúde é um dos maiores grupos hospitalares do país, com sete hospitais no Espírito Santo, dois no Tocantins e está presente ainda no Mato Grosso, Distrito Federal e Ceará.

Para o diretor do hospital, Dr. Cláudio Machado Rocha, a oportunidade de fazer parte de uma grande rede hospitalar contribuirá ainda mais para o desenvolvimento da área da saúde na região.

Dr. Cláudio Machado Rocha Diretor do Hospital São Mateus O Hospital São Mateus sempre se destacou pelo seu pioneirismo, o que nos tornou referência no cuidado à saúde das pessoas. Com essa integração, teremos ainda mais oportunidades de inovação e conhecimento, e seremos uma solução hospitalar completa para o mercado. Com certeza, veremos a qualidade de gestão e de assistência crescer ainda mais

Com 28 anos de atuação, o Hospital São Mateus possui capacidade instalada de 150 leitos e é reconhecido por oferecer serviços de alta complexidade, sendo referência no tratamento clínico e na especialidade de neurologia.

Aquisição

Ainda de acordo com o comunicado da Kora, a transação de aquisição foi de R$ 92,1 milhões, sendo R$ 75 milhões à vista e R$ 17,1 milhões a prazo, pagos em até seis anos.

No Ceará, o grupo Kora também é detentor do Hospital Gastroclínica, cuja compra foi finalizada em julho deste ano por R$ 82 milhões.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios