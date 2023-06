Alongamento capilar: técnicas, cuidados e o que não fazer para prejudicar os fios

Quem nunca cortou os cabelos, mas acabou se arrependendo? Ou mesmo deseja ter fios mais longos para fazer um penteado diferente? As mais diversas técnicas dos alongamentos capilares já são bastante utilizadas há décadas e, além de aumentar o comprimento, podem dar mais volume ao visual.

Atualmente, existem métodos como o alongamento de queratina, de tela, de fita e o de Microlink, também conhecido como o tradicional mega hair. Cada um possui características e aplicações específicas e o processo pode variar entre 60 min e 1h30, conforme explica o cabeleireiro Joaquim Ferraz.

Apesar de ser um procedimento simples, o profissional pontua que é preciso fazer uma análise do couro cabeludo e dos fios para verificar se estão saudáveis.

Joaquim Ferraz cabeleireiro “Todos os tipos de cabelos são recomendados a receber qualquer tipo de extensão, mas não são recomendadas pessoas que tenham doenças de couro cabeludo, como alopecia ou dermatite severa. É preciso tratar antes”.

Cuidados básicos

Os alongamentos, contudo, precisam de cuidados específicos para manter as aplicações bem colocadas. De acordo com Joaquim, as lavagens dos cabelos devem manter a rotina normal, não passando de três dias com os fios sujos e deve-se evitar dormir com cabelos molhados.

“Não pode passar muito tempo sem lavar, porque a frequência desse hábito pode provocar doenças do couro cabeludo, fungos, bactérias. O couro cabeludo e os fios precisam estar saudáveis e harmoniosos”, destaca.

Além disso, é preciso fazer a manutenção com certa regularidade, entre 45 dias e dois meses, dependendo do cabelo de cada pessoa.

Outro cuidado importante é com relação ao uso de fontes de calor, como secador e chapinha. O cabeleireiro pontua que quem tem alongamento pode usar tudo, mas é preciso evitar colocar calor na fita. “Colocar o calor sempre da fita pra baixo e sempre usar protetor térmico pra proteger os fios”.

Alongamento prejudica os fios?

Apesar de ser um procedimento relativamente simples, o alongamento capilar pode prejudicar a saúde dos fios quando mal utilizado, mal aplicado e quando não há uma manutenção adequada, explica Joaquim.

Além disso, cabelos finos precisam de atenção especial em todo o processo. "Qualquer alteração pode danificar o fio, mas isso vai de acordo com cada profissional. O que danifica ou não é como vai ser aplicado e feita a sua manutenção", enfatiza.

Para quem colocou algum tipo de aplique e observou uma queda significativa dos fios, o mais indicado é procurar um profissional. "O especialista, em casos de queda e quebra do cabelo, vai diagnosticar e criar um protocolo para sanar de forma imediata do couro cabeludo e/ou fio, equilibrando o pH desse cabelo e trazendo saúde ao fio", comenta.

É importante ainda ter cuidado de não fazer muita pressão, fricção ou puxar os cabelos para não causar quebra ou queda.