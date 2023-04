Como escolher o shampoo ideal para seu tipo de cabelo?

Diante da infinidade de produtos disponíveis para as madeixas, seja nos supermercados, nas farmácias ou em lojas de cosméticos, provavelmente você já deva ter tido dúvida na hora de escolher o shampoo ideal para o seu tipo de cabelo. Tem quem tenha marca preferida, composto queridinho, cheiro que mais agrada e tem quem decida de forma aleatória.

Por isso, reunimos algumas dicas básicas para auxiliar na escolha desse item fundamental na limpeza correta dos cabelos. De modo geral, a dermatologista Kaline Ferraz indica a procura de produtos de acordo com as necessidades dos fios, se é hidratação, se é ação antioleosidade, anticaspa, enfim.

Kaline Ferraz dermatologista “Essa escolha vai ser guiada a partir do que o cabelo precisa e o que o shampoo promete fazer. Um cabelo tingido precisa de um shampoo para esse fim, assim como um cabelo com caspa. Não dá pra se falar em ativos específicos porque geralmente é um conjunto que trazem essa especificidade”.

A cosmetóloga e terapeuta capilar Emmanuela Alves acrescenta que os cuidados devem envolver ainda o couro cabeludo. “Muitas pessoas apresentam um cabelo misto, com a raiz mais oleosa e os fios mais secos. Às vezes é preciso um shampoo com ativos mais adstringentes pro couro cabeludo e um mais hidratante pro comprimento”.

Já para as disfunções, como psoríase e dermatite seborreica, Emmanuela indica a orientação de um profissional capacitado para descobrir a melhor estratégia de tratamento.

Produtos mais caros são mais eficazes?

Por conta dessa gama vasta de produtos e, principalmente, de preços, há ainda muitas dúvidas se os shampoos mais caros são mais eficazes. Primeiro, é importante pontuar que, conforme explica a médica Kaline, o shampoo tem função de limpeza e não de tratamento. Ele é apenas um auxiliar desse processo.

“O tempo de contato do nosso cabelo com o shampoo é muito curto pra que se tenha efeito de tratamento. Até o shampoo anticaspa, por exemplo, é usado somente pra limpeza. Quando eu quero tratar, uso tônicos, loções, medicamentos orais”, destaca.

Porém, Emmanuela afirma que marcas com maior robustez conseguem investir em mais tecnologias, pesquisas, ativos em maiores concentrações. “Produtos de supermercado podem nos surpreender, mas essas indústrias maiores são capazes de desenvolver produtos com ativos que vão realmente estar ali mais próximos ao que o cabelo precisa”.

Emmanuela Alves terapeuta capilar “Madeixas descoloridas ou que tiveram corte químico precisam de produtos mais elaborados que vão reestabelecer e recuperar a saúde dos fios e do couro cabeludo”.

Antiqueda e anticaspa

O mercado também conta ainda com diversas opções de shampoos que prometem tratar a queda capilar e as caspas. Contudo, por causa dessa não função de tratamento, esses produtos não são capazes por conta própria de melhorar essas condições. “O antiqueda, por exemplo, não vai parar a queda, vai apenas ajudar no processo”, diz Kaline.

A terapeuta capilar, por sua vez, acrescenta que o tratamento da queda capilar mais intensa, quando o couro cabeludo fica mais visível e os cabelos mais ralos, é necessário fazer uma avaliação para compreender o agente causador dessa condição, já que pode ser por falta de vitaminas, fatores genéticos, etc.

“Quem sofre com alopecia por exemplo, precisa de ativos que ultrapassem o couro cabeludo, penetrando no bulbo capilar e o shampoo não tem essa capacidade, ele atinge uma camada mais superficial fazendo a remoção de sujeiras”, detalha Emmanuela.

Ativos naturais

Outra dúvida bastante comum é com relação aos ativos. Para Emmanuela, alguns ingredientes naturais que são incorporados às composições dos shampoos são bastante benéficos para os fios. “As marcas vêm investindo cada vez mais neles porque dão resultados, como a proteína hidrolisada do arroz, os óleos vegetais, óleos essenciais que ajudam a estimular o crescimento”.

O cabeleireiro e especialista da Aneethun, Leandro Ferrão, sugere o tutano e a queratina para quem busca nutrição e fortalecimento dos fios, já que são ricos em proteínas; os ácidos graxos que atuam no controle do ressecamento; os aminoácidos vegetais que promovem uma reconstrução profunda e aumentam a resistência, inclusive quando os fios são expostos ao calor.

Para quem tem cabelos tingidos, uma opção são produtos com pitaya na composição, pois a fruta ajuda na prevenção do envelhecimento e o desbotamento das cores por ser rica em vitaminas C e E. Já para quem sofre com a oleosidade, a sugestão é o chá-verde.

“Esse composto promove a limpeza e equilíbrio de cabelos oleosos. E também o gengibre que estimula o crescimento e evita surgimento da indesejada caspa”, afirma.

Afinal, cabelo se acostuma com shampoo?

Um mito que envolve bastante o uso do shampoo é de que o cabelo se acostuma com o produto e perde a eficácia com a evolução das lavagens. Conforme a cosmetóloga, o que muda são as necessidades dos fios.

“Então é preciso ficar atento a isso, se peguei muito sol, água da praia, os cabelos vão ficar mais ressecados, então talvez as necessidades mudem e seja necessário um produto pra deixá-lo mais macio, hidratado”, exemplifica.

Por isso, não existe regra quanto ao período que se deve usar um shampoo, enquanto o cabelo estiver performando bem com esse produto, vale a pena o uso.