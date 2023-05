Manutenção regular e touca de cetim ajudam a aumentar durabilidade das tranças afro

O BBB terminou, mas ainda tem assunto pra falar. Sarah Aline e suas tranças mobilizaram os internautas ao longo dos meses em que ela esteve na casa. Isso porque as box braids da ex-sister duraram quase três meses praticamente intactas. Embora não seja recomendado passar longos períodos com as aplicações no cabelo, alguns cuidados ajudam a mantê-las firmes e duráveis.

A trancista e afrohairstylist Nathalia Arruda explica que o recomendado é que a cliente fique por até dois meses com os fios trançados para que o cabelo não seja prejudicado, porém em casos como o de Sarah, que estava no reality, é possível abrir uma exceção.

“Eu acompanhava o programa e via que ela mesma retirava algumas e fazia novamente, fazendo uma manutenção e isso torna mais fácil a trança ficar por mais tempo, porque não vai escorregar e não vai prejudicar o fio, nem fazer peso. Então, com a manutenção ela vai durar mais, mas eu não indico que se passe tanto tempo com as tranças mesmo que seja de material de cabelo humano”.

Outro hábito que auxilia é usar touca e fronha de cetim que agem evitando o frizz, além disso, usar um óleo ou silicone para fitar os cachos.

Nathalia Arruda trancista “Esse tipo de discussão é muito importante porque o mercado das tranças está sendo cada vez mais reconhecido, mas ainda existe resistência e preconceito pra falar sobre isso, a Sarah Aline trouxe essa discussão e visibilidade pros cabelos afro”.

Acordar pronta

Elemento forte da cultura e identidade negra, as tranças ainda trazem praticidade para a rotina dos adeptos, já que não exigem muitos cuidados, e ainda permitem brincar com cores, formatos e estilos diversos. “A cliente já dorme e acorda pronta”, afirma a afrohairstylist.

A frequência de lavagem recomendada, conforme Nathalia, é de apenas uma vez por semana e especificamente no couro cabeludo. Deve-se usar apenas um shampoo diluído na água e lavar bem a raiz, não pode usar creme de hidratação ou condicionador.

“É um penteado protetor, então o cabelo natural fica dentro de uma camada de material, que pode ser jumbo, material orgânico ou mesmo material de cabelo humano. Por isso, a lavagem deve ser feita uma vez por semana, porque o cabelo tá protegido, não leva sol, poeira nem nada”, explica.

Processo da trança

Existem vários tipos de tranças afro, como a box braids, nagô, fulani braids, para isso, são aplicadas técnicas e acabamentos diferentes, conforme explica Nathalia. “O modelo da Sarah Aline, por exemplo, são as box braids, mais conhecidas popularmente como tranças soltas”.

Legenda: Sarah Aline logo antes de entrar no programa e logo depois da eliminação Foto: Globo/Fábio Rocha/Reprodução

O processo médio de feitura das tranças varia conforme o modelo que a cliente escolhe. Nathalia explica que tem trança que demora mais de 12 horas, mas há outras que demoram entre duas e quatro horas. O tempo também vai variar de acordo com a quantidade de profissionais envolvidos na elaboração do penteado.

Além disso, após a retirada das tranças, a trancista orienta que a cliente faça uma boa umectação nos fios e intensifique a hidratação para que os cabelos se recuperem e fiquem cada vez mais saudáveis.