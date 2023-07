Da melhora da foliculite à harmonização de bumbum: veja cuidados específicos para essa região

Para além do rosto, a consolidação dos cuidados com a pele disseminou a rotina para outras regiões específicas do corpo. Nos últimos anos, o bumbum care, ou seja, os cuidados com a região do bumbum, viralizou nas redes sociais com o uso de cremes específicos, dentre hidratantes e esfoliantes que prometem dar mais firmeza à área.

Esses cosméticos compostos de óleo de cafeína ou extrato de pimenta, por exemplo, têm propriedades termogênicas e vasodilatadoras que prometem auxiliar na redução de celulites e estrias e, conforme a dermatologista Aline Proença, esses cremes melhoram a circulação da região, o que confere uma melhora da celulite do tipo edematosa, relacionada à retenção de líquido.

“Porém, não melhorará a celulite com fibrose e nem por acúmulo de gordura localizada. Nestes casos, a melhor opção terapêutica são procedimentos estéticos realizados em consultório que têm ação mais intensa”, explica.

Além disso, a dermatologista acrescenta que uma alimentação saudável e adequada, bem como atividade física regular, especialmente a musculação, são dois fatores fundamentais para a redução de celulites, uma das principais queixas de mulheres. “Esses hábitos fazem com que os resultados sejam obtidos em um tempo menor e com que sejam mantidos”.

Como tratar a foliculite?

Outra queixa bastante comum é o aparecimento daquelas bolinhas vermelhas no bumbum que parecem espinhas e podem até dar coceira, também conhecidas como foliculite. Em alguns casos, essas lesões podem causar também o temido encravamento de pelos.

A médica explica que essa condição surge principalmente por causa do uso de roupas apertadas e quentes, como o jeans, pela falta de hidratação adequada da região e pela colonização por bactérias próprias da pele.

Aline Proença dermatologista “O ideal é usar cremes hidratantes que contenham ácido glicólico ou ureia, cremes à base de ácido azelaico, e, em algumas situações, o tratamento adequado será com antibióticos tópicos. Uma das medidas pra evitar a foliculite é optar por roupas mais leves e de algodão”.

Harmonização do bumbum

Não são só os cosméticos que têm sido utilizados, os procedimentos de harmonização corporal, inclusive na região dos glúteos, têm feito bastante sucesso nos consultórios. A dermatologista orienta que podem ser feitos desde bioestimuladores de colágeno a preenchimento com ácido hialurônico.

Bioestimuladores como Sculptra, Radiesse e Elleva são os indicados pela dermatologista, pois têm o objetivo de melhorar a textura da pele, flacidez, estrias, contorno do glúteo, celulite e promover um efeito lifting.

Legenda: Procedimentos estéticos intensificam resultados e auxiliam com a flacidez e celulite Foto: Divulgação

“Já o preenchimento com ácido hialurônico auxilia a volumizar os glúteos (aumentar o bumbum), promover efeito lifting (aumentando a projeção do bumbum), tratamento de “hip dips” (afundamento das laterais dos quadris, entre as coxas e o bumbum), tratamento das celulites”, detalha.

Outra opção para quem deseja tratar a gordura do culote e da “bananinha” do bumbum, a gordura localizada na parte debaixo dos glúteos, são os emptiers ou esvaziadores. O Ultraformer 3, por sua vez, melhoram a flacidez da pele da região.