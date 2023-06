Collab entre Carmed e Fini para novo hidratante labial viraliza; conheça outras parcerias

Lançada no mês de maio, a collab entre a Cimed, indústria farmacêutica que produz o hidratante labial Carmed, com a Fini viralizou nas redes sociais e está esgotado em várias farmácias. A linha Carmed Fini inclui três versões do já conhecido produto, mas com sabor e cheiro das balas de gelatina, são eles: Beijos, Dentaduras e Bananas.

Só no TikTok, a hashtag #carmedfini tem mais de 177 milhões de visualizações e a falta de estoque fez que internautas criassem, organicamente, uma caça ao Carmed Fini. Influenciadoras e o público geral mostram que até os namorados e maridos se envolveram na procura.

O diretor de Marketing da farmacêutica, Fernando Sodré, explica que a parceria surgiu a partir de um convite da Fini. “O co-branding é uma grande tendência no mercado e traz resultados positivos para ambas as marcas. Juntamos a hidratação profunda diária que o consumidor já conhece com a marca de balas mais querida do Brasil em uma collab desejo”.

De acordo com a Cimed, a expectativa é atingir R$ 8 milhões em vendas no primeiro mês e R$ 40 milhões até o final do ano no segmento B2B, ou seja, entre duas empresas.

Onde encontrar o Carmed Fini

A venda da linha de hidratantes labiais é exclusiva da rede Drogaraia. O produto também pode ser comprado pelo e-commerce da rede.

No Ceará, o produto pode ser encontrado nas farmácias Drogasil, presente em Fortaleza, Caucaia, Crateús, Crato, Eusébio, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Quixadá, Russas, Sobral e Tianguá.

Doces com cosméticos

Essa não é a primeira collab entre indústrias do ramo de balas e bombons e de cosméticos. Marcas como Colorama, O Boticário, Herbíssimo e Quem Disse, Berenice? já apostaram em linhas com doces icônicos da infância. Conheça:

Colorama e Fini

Legenda: Linha de esmaltes é composta por dez tons bastante coloridos Foto: Divulgação

Também em parceria com a Fini, a Colorama lançou uma coleção especial de esmaltes com cheirinho característico das balas Strawberry Tubes. A marca promete que a fragrância permanece nas unhas mesmo após a secagem.

Ao todo, são dez tonalidades de esmaltes que vão do do roxo ao amarelo, tons que remetem às balas e ao elemento nostálgico da tendência kidcore. "A fragrância foi especialmente criada em nossos laboratórios com o mix de ingredientes perfeitos para perdurar o aroma frutado doce após a utilização do esmalte, garantindo as unhas perfumadas por mais tempo”, afirma Maria Belen Torrens, diretora de marketing da Colorama.

Herbíssimo e Mentos

Legenda: Linha de Herbíssimo com Mentos tem shampoos, condicionadores, sabonetes e desodorantes Foto: Divulgação

Marca tradicional de produtos de higiene pessoal, a Herbíssimo lançou uma linha com PVM (Perfetti Van Melle), empresa responsável pela Mentos, composta de shampoos, condicionadores, sabonetes e desodorantes.

A coleção, lançada em abril deste ano, foi desenvolvida com a fragrância de cinco balas Mentos: Fruit, Mint, Yogurt Morango, Green Apple e Sicilian Lemon.

Cuide-se Bem Bubbaloo

Legenda: O Boticário e Mondelēz Brasil tem uma linha Cuide-se Bem Bubbaloo com três fragrâncias Foto: Divulgação

Em parceria com a Mondelēz Brasil, O Boticário tem uma linha especial de Cuide-se Bem Bubbaloo em 2021. Os produtos foram inspirados no sabor tutti-frutti, morango e uva da goma de mascar. Inicialmente, a coleção foi lançada apenas com uma fragrância, mas, com o sucesso, a marca ampliou o portfólio.

A linha é composta por loção hidratante, sabonete em calda corporal, body splash com fragrância de tutti-frutti, shampoo e condicionador com cheirinho de morango e gloss labial.

Quem Disse, Berenice? e 7Belo

Legenda: Linha da Quem Disse, Berenice? e 7Belo com artigos de cuidados pessoais e maquiagem Foto: Divulgação

A Quem Disse, Berenice?, por sua vez, lançou com a Arcor uma coleção com produtos com cheiro de framboesa da bala 7Belo, em novembro de 2022.

Além do body splash, a linha inclui também hidratante para o corpo e para mãos e maquiagens, sendo um gloss labial com efeito vinílico, iluminador e blush cremosos.