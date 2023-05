Cronograma de beleza para noivas: veja cuidados com a pele antes do grande dia

Maio é também conhecido como o mês das noivas e, para além de todos os preparativos da festa e novo momento de vida, muitas mulheres querem intensificar os cuidados com a pele durante esse planejamento da cerimônia de casamento, seja para melhorar aspectos como cicatrizes de acne ou para potencializar tratamentos.

Com vasta gama de procedimentos estéticos e ativos em produtos de skincare, é importante fazer uma avaliação com um profissional adequado para pensar na melhor estratégia e montar um cronograma de beleza da noiva, até para evitar reações e resultados indesejados no grande dia.

A dermatologista Raíla Macedo destaca que, quando se pensa em tempo de procedimento, tem que se pensar no tempo de recuperação. “É preciso ficar muito atento nisso”.

Cronograma de beleza para noivas

Dessa forma, caso a noiva tenha tempo, um ano antes da festa ou cerimônia, pode-se fazer um planejamento dos próximos meses, bem como a avaliação do que será necessário fazer. É importante destacar que nada disso substitui a rotina de skincare.

Isso é importante especialmente para quem sofre com condições crônicas como acne e melasma, que precisam de tratamentos mais específicos e geralmente mais longos.

Seis meses antes

De acordo com Raíla, seis meses antes do casamento a recomendação é fazer um laser, como o Fotona que atua na superfície cutânea e melhora a textura, as cicatrizes de acne e manchas inclusive de melasma. O procedimento também atua no tratamento de poros dilatados, linhas finas, pele craquelada e pálpebras.

Raíla Macedo dermatologista "Esse laser trabalha bem não só nas camadas superficiais, mas também nas mais internas com a estimulação da produção do colágeno e promovendo rejuvenescimento da pele”.

Dois a três meses antes

Já entre dois e três meses antes, a dermatologista recomenda o ultrassom micro e macrofocado que promove efeito lifting e um rejuvenescimento da pele, trata a flacidez, reduz rugas e linhas finas, define o contorno facial. A tecnologia atua emitindo ondas de calor que atingem as camadas da pele e, a longo prazo, são capazes de estimular a produção de colágeno.

Legenda: Laser e ultrassom podem trazer diversos benefícios para a pele Foto: Shutterstock

Com esse procedimento, ainda é possível obter efeito de foxy eyes, que levanta e alonga o olhar, além de melhorar a flacidez de pálpebras e um efeito sutil de bichectomia. Esse ultrassom pode ser utilizado não só no rosto, mas nos braços, barriga por exemplo, tratando a flacidez da região.

Para quem quer potencializar, é possível utilizar ainda os bioestimuladores de colágeno, como a aplicação de ácido polilático, de hidroxiapatita de cálcio, fios de PDO (polidioxanona) e microagulhamento.

Raíla também recomenda a aplicação de toxina botulínica dois meses antes para dar um efeito mais intenso durante o casamento. O preenchimento também, feito neste período, é ideal para o produto se equilibrar e dar um resultado mais natural.

Foco no skincare

Para além dos procedimentos estéticos, os cuidados diários são fundamentais para manter a pele saudável, nutrida e bonita. “Usar hidratante, fotoprotetor pra evitar manchas, ácidos leves, nada muito agressivo pra não ficar descamando. Nesse período, a gente opta pelos alfa-hidroxiácidos (AHA), como o ácido glicólico, e os retinoides”.

Além disso, é fundamental tratar pele para evitar acne ou manter os tratamentos em quem já sofre com a condição.

A dermatologista acrescenta a importância de ter uma alimentação adequada, evitar ingestão excessiva de açúcar, leite, gordura.

“Evitar também a ingestão do whey protein, pois há evidências cientificas que ele pode provocar a acne. Evitar maquiagens que tenham componentes comedogênicos, procurar sempre um ginecologista pra avaliar a parte hormonal também”, afirma.

O que não fazer nas vésperas?

Esse planejamento se torna ainda mais importante, quando há a possibilidade de algum procedimento dar errado. Por isso, não queira fazer um preenchimento às vésperas da festa ou cerimônia, nem um peeling!

“Quando tá muito pertinho, é bom evitar procedimentos invasivos com agulhas pra evitar hematomas, assimetrias. Tudo que é mais invasivo a gente pede pra evitar. Peelings profundos também não devem ser feitos nessa época pois são bem agressivos com a pele”, finaliza.