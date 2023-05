Niacinamida e adesosina: a combinação de ativos que retarda o processo de envelhecimento da pele

Envelhecer é inevitável. Muito embora se saiba disso, há diversos cuidados que auxiliam para que esse processo seja o mais saudável possível, inclusive para a pele. Há décadas, a indústria farmacêutica trabalha para desenvolver fórmulas que atuam para retardar o aparecimento de linhas finas, rugas e especialmente a perda de colágeno.

Procedimentos injetáveis e compostos como o ácido hialurônico já são bastante consolidados no universo da cosmética, porém a combinação com outros ativos pode intensificar essa ação, a exemplo do booster energético de niacinamida e adenosina presentes na linha Hyaluron Activ B3.

Pesquisas realizadas pelo grupo farmacêutico Pierre Fabre, dono na Avène, descobriram que essa combinação consegue atuar na senescência celular, ou seja no processo de envelhecimento, em que células saudáveis sofrem impactos de fatores externos e internos e se tornam senescentes (desgastadas).

Essas células liberam fatores pós-inflamatórios e contagiam as demais células, provocando a disfunção celular e a inflamação. “A combinação desses ativos consegue diminuir e impedir a liberação das informações que a célula doente manda pra outra”, explica a diretora médica da Pierre Fabre Brasil, Ana Coutinho, em coletiva realizada na sexta-feira (5).

A dermatologista Daniela Pimentel pontua que fatores externos, como o nível de estresse, consumo de álcool, tabagismo, alimentação pobre em nutrientes, influenciam muito no envelhecimento. “Independentemente da idade isso pode variar de acordo com o estilo de vida”.

Tratamento preventivo

Os resultados, de acordo com a médica Ana Coutinho, são visíveis logo na primeira semana de uso, mas os principais efeitos acontecem a longo prazo. A orientação é usar duas vezes ao dia para ter uniformização do tom da pele, diminuição de linhas finas e melhora na firmeza da pele, já que há um estímulo da produção do colágeno.

Ana Coutinho diretora médica da Pierre Fabre Brasil “Temos o ácido hialurônico em dois pesos moleculares para que um penetre nas camadas mais internas da pele e promova um leve preenchimento nas linhas de expressão. Além disso, ele tem alta capacidade hidratação e ainda cria uma barreira impedindo que a água saia da pele”.

Daniela acrescenta que o uso é recomendado a partir dos 25 anos, quando o processo de envelhecimento começa a intensificar assim como há uma redução na produção do colágeno. “A partir dessa idade, a gente começa a ter diminuição de alguns hormônios femininos importantes e isso vai se intensificando ao longo dos anos”.

Ativo multifuncional

Forma ativa da vitamina B3, a niacinamida é um ativo multifuncional com diversas propriedades benéficas para a derme, além de ser compatível com quase todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis. Conheça algumas funções:

Antioxidante;

Estimula a renovação celular;

Ameniza manchas e uniformiza o tom da pele;

Reduz a oleosidade excessiva;

Previne manchas;

Tem efeito calmante.

Cuidado com a área dos olhos

Além do sérum facial, a linha é composta por um creme específico para a área dos olhos, composto também de extrato de Haritaki, um ativo natural que estimula a regeneração das células da pele, e sulfato de dextran que preenche sulcos e bolsas.

“O extrato de Haritaki tem uma função de inibir a quebra do ácido hialurônico da pele e isso é super estratégico pros olhos, pois é uma região fina que aparece mais rapidamente as linhas de expressão”, explica a diretora médica da Pierre Fabre Brasil.

O creme possui tripla ação corretiva, pois preenche o contorno dos olhos, reduz bolsas e olheiras já que a fórmula tem ação descongestionante também, e ainda promove hidratação da região.

A recomendação é que o uso seja feito uma vez ao dia, na rotina noturna, enfatizando áreas com bolsos e sulcos profundos.