Influenciadora Niina Secrets promove workshop de maquiagem no DFB Festival 2023; veja entrevista

A influenciadora Niina Secrets participa, no próximo sábado (3), de workshop de maquiagem e skincare no DFB Festival 2023. Além do momento em que vai ensinar e apresentar os produtos da linha dela cocriada com a Eudora para os inscritos na programação, Niina fará um ‘encontrinho’ com os seguidores.

O DFB Festival, um dos maiores eventos de moda autoral da América Latina, acontece entre os dias 31 de maio e 3 de junho com programação diversa. A edição deste ano será no Centro de Eventos do Ceará com desfiles de marcas renomadas, shows musicais, talks sobre empreendedorismo e moda, workshops e mais.

Com toda a expertise dos mais de 10 anos de trabalhos como influenciadora de beleza, Niina lançou, em 2020, sua linha de maquiagem e skincare em parceria com a Eudora. Bases, corretivo, paleta de sombras, hidratantes faciais, gel de limpeza, dentre outros produtos compõem o catálogo da Linha NiinaSecrets.

Em entrevista à Coluna, Niina conta que já veio para a Capital cearense algumas vezes, inclusive para ‘encontrinhos’ com as seguidoras da cidade. “Estou muito animada para o evento, é sempre incrível conhecer mais de perto quem me acompanha e receber todo o carinho delas. E ainda mais especial quando envolve a Linha Niina Secrets, a minha marca pela qual sou apaixonada”.

Para o evento, Niina promete um bate-papo animado sobre carreira, a marca, empreendedorismo e influência digital no geral. “Sem falar que vamos tirar fotos e conversar mais de pertinho também”.

Cocriação consolidada

A aposta em um mercado em pleno aquecimento e alinhado com a carreira da influenciadora rapidamente se consolidou, especialmente entre os amantes do universo da beleza. Para Niina, o diferencial da linha é justamente seu trabalho como produtora de conteúdo.

Niina Secrets influenciadora digital "Eu criei, ao longo de 13 anos, uma comunidade muito forte, baseada em confiança e transparência. Com a minha experiência no mercado de beleza, construí uma credibilidade muito sólida, então elas acreditam que de fato estamos entregando a melhor qualidade nos produtos”

Como influenciadora desse mercado em todos os desenvolvimentos, ela pontua ter uma visão do lado do consumidor, “na usabilidade e praticidade do dia a dia, em todos os pontos que podem ser abordados em uma resenha na internet. Para mim esse lançamento representa o crescimento do mercado de beleza no nosso país e reforça a importância e relevância da influência digital”.

Além disso, ela destaca que a proximidade com os seguidores faz com que seja possível uma cocriação, já que a equipe está sempre acompanhando feedbacks, ideias, resenhas e sugestões dessa comunidade.

A parceria com a Eudora, para ela, também é outro fator para esse sucesso. “Eudora já era uma marca super querida pelos consumidores, sempre entregando qualidade, inovação e preço justo. É uma marca que eu sempre usei e trabalhei, então já tínhamos proximidade. Essa parceria fez todo o sentido pra mim e especialmente para osmeus seguidores e o resultado foi sucesso garantido”.

Tendência e inovação

Sempre de olho nas novidades do mercado, Niina traz essa experiência como pilar da linha apostando em inovação e no que é tendência, a base Hydra Glow, por exemplo, se destacou pelo acabamento mais viçoso da pele.

Para Niina, são características como essas, além de qualidade, que fazem uma marca de beleza se destacar, já que o mercado tem crescido cada vez mais com lançamentos a todo instante.

Essa diversificação conversa também com o que Niina gosta na maquiagem. “Sou bem eclética em relação a minha maquiagem, estou sempre testando novos produtos e hora uso uma maquiagem mais pesada, pele matte e cílios postiços e às vezes estou com algo bem clean e natural”.

Neste mês, a empresária lançou três produtos de Niina Skin, todos focados em hidratação. O Hidratante Matificiando pensado para peles mistas e oleosas; o Hidrante Redutor de Olheiras com cafeína e ácido hialurônico que auxiliam na hidratação da região e na redução de bolsas e linhas de expressão.

A Máscara Noturna Lip Repair é especialmente para os lábios, com ácido hialurônico, óleo de semente de uva e colágeno vegetal na composição.

O que vem por aí?

Mesmo sem poder dar spoilers dos próximos lançamentos, Niina promete que novidades de make, skincare e perfumaria devem chegar ainda neste ano. A expectativa das seguidoras, nas redes sociais, é que venha pó solto e uma nova versão de corretivo.

“As seguidoras estão sempre de olho nas minhas redes buscando alguma dica de novos lançamentos”, brinca.