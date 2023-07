O que são enzimas capilares? Veja benefícios de tratamento para queda de cabelo

A queda capilar é uma das principais queixas de homens e mulheres. Por aqui, nesta Coluna, já falamos sobre a calvície precoce, mas são vários os tipos de queda e de causas, dessa forma, também são variados os tratamentos. Um deles é a aplicação direta de enzimas no couro cabeludo que auxiliam no estímulo do crescimento de novos fios.

A biomédica e tricologista Mirian Lima explica que as enzimas são moléculas orgânicas de natureza proteica, que servem como catalisadoras nas reações químicas. “Isto é, têm como objetivo acelerar a velocidade dos processos sem alterar sua composição e resultados, atuam controlando a velocidade e regulando as reações que ocorrem no organismo”.

A dermatologista Roberta Kataoka Wlassak, do Centro Hair de Terapia Capilar da Clínica Kaline Ferraz, esclarece que esses ativos não se tratam, biologicamente falando, de enzimas, mas sim de compostos que atuam na melhora da alopecia androgenética.

Roberta Kataoka dermatologista "Podem ser utilizados medicamentos comprovadamente eficazes no tratamento da calvície, como minoxidil, finasterida e dutasterida”.

Por isso, a médica explica que eles podem ser prescritos por médicos sendo utilizados como loções para uso sobre o couro cabeludo ou cápsulas e comprimidos de uso diário.

Técnica de intradermoterapia

Mirian explica que atualmente a técnica mais utilizada para a entrega de enzimas para a saúde capilar é através da Intradermoterapia ou técnica de MMP (Microinfusão de Medicamentos na Pele), como é popularmente conhecida.

“Na aplicação diretamente no couro cabeludo, conseguimos uma concentração e eficácia maior do que quando utilizados em casa apenas passando sobre o couro cabeludo, com o benefício de ter menos efeitos colaterais do que quando ingeridos em forma de comprimidos ou cápsulas”, destaca Roberta.

Esses ativos utilizados no couro cabeludo ajudam no tratamento da calvície, baseados em dois pilares: redução do afinamento dos fios causado pela doença e diminuindo a ação da testosterona sobre os fios, reduzindo a queda de cabelo, conforme explica a dermatologista.

Ainda de acordo com Mirian, o tratamento também pode ser indicado para quem deseja melhorar a qualidade, textura e brilho do cabelo, já que é possível usar ativos variados.

Veja benefícios das enzimas nos cabelos

Melhora o afinamento dos fios;

Cuida da calvície;

Reduz a densidade do cabelo;

Fortalece fios enfraquecidos;

Minimiza entradas;

Diminui quedas.

Quem não pode fazer?

Embora seja um procedimento simples, Mirian pontua a importância de se fazer uma avaliação com profissional antes de realizar qualquer injetável.

Mirian Lima tricologista "É importante, primeiro, investigar a possível causa do problema para tratá-la em paralelo ao estímulo do crescimento. Cada paciente tem uma particularidade e isso é levado em consideração na hora de fazer a escolha correta dos produtos a serem usados".

Além disso, Roberta pondera que a injeção de ativos no couro cabeludo pode levar as substâncias até o sangue. "Portanto, os pacientes que já tiveram reações adversas a esses medicamentos ou que possuem doenças cardíacas, por exemplo, devem passar por avaliação médica antes de realizar o tratamento", conclui.