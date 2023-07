Cearense cria Universidade dos Cílios e alcança reconhecimento do MEC

As extensões de cílios são técnicas cada vez mais procuradas por mulheres que, tanto desejam alongar os fios de forma mais duradoura quanto buscam a praticidade de estarem sempre arrumadas. Para quem deseja se especializar nessa área, há vários cursos disponíveis no mercado que ensinam teoria e prática desse universo.

Enxergando essa tendência, a cearense Érika Aragão viu na área da beleza uma oportunidade, após anos de trabalho como CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) em um banco. “Eu comecei a trabalhar com a extensão de cílios há cerca de oito anos, quando larguei meu emprego no banco porque estava altamente estressada e com problemas de ansiedade”.

À época, Érika se especializou e montou o próprio estúdio em um quarto de casa. Em menos de três meses, ela conta que o faturamento já chegava a R$ 10 mil por mês. “Com um ano, montei um estúdio com cinco pessoas na minha equipe, porque não dava conta sozinha e comecei a ministrar cursos presenciais”.

Porém, na época da pandemia, com os salões fechados, Érika resolveu apostar no online e unir todo o conhecimento de coaching, empreendedorismo, técnicas de extensão e visagismo para montar um curso. Foi assim que surgiu, em 2021, a Universidade dos Cílios, curso de extensão universitária de cerca de um ano de duração.

Érika Aragão empresária “A universidade veio pra que as alunas se sintam prontas pra começar um negócio nem que seja dentro de casa, pra que tenham independência, liberdade financeira. Eu acredito muito no empoderamento feminino”.

Como funciona

As turmas abrem a cada três meses mediante a inscrição no curso online. A próxima turma está prevista para o mês de agosto. Dentre as disciplinas, estão disponíveis as de “Técnicas de fio a fio”, de “Volume Russo”, de “Lash Lifting”, “Marketing Digital”, “Saúde ocular” e “Inteligência emocional para profissionais da beleza”.

Além das aulas gravadas, há mentorias ao vivo às quartas-feiras com especialistas diversos. Ao final de cada módulo, os alunos fazem provas e só passam para a próxima etapa se obtiverem a nova mínima, até chegar ao nível master.

Vinculado à Faculdade Faciencia, o curso tem reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) como de extensão universitária.

“A técnica faz toda a diferença, mas é preciso aprender sobre a mentalidade empresarial, a se posicionar, como vender e o trabalho de marketing. A universidade vem com a proposta de ser um curso de extensão autorizado pelo MEC”, aponta Érika.

Mercado da beleza

Ao longo dos dois anos de atividade, foram mais de 3 mil alunas formadas no curso e Érika aponta a felicidade de impactar a vida dessas mulheres. “Tenho de depoimentos de meninas que não tinham onde dormir e hoje têm seu próprio estúdio. Mais que qualquer coisa, é um propósito, eu amplio as possibilidades dessas pessoas”.

Com o quarto maior mercado de beleza no mundo, o Brasil tem crescido cada vez mais na área e, de acordo com o Érika, essa é uma boa aposta para os próximos anos, já que é parte de extensão de cílios é um mercado com muito potencial de crescimento pois há novas técnicas e tecnologias mais seguras sendo desenvolvidas e aprimoradas.

“As mulheres também têm priorizado mais os cuidados pessoais, o próprio bem-estar. A beleza está muito relacionada à autoestima, à saúde emocional da pessoa”.

Além da extensão, Érika também disponibiliza cursos gratuitos e com certificação no perfil do Instagram. O investimento para a capacitação mais avançada é de R$ 2,5 mil, com desconto no período de abertura da nova turma.