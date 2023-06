Coenzima Q10: conheça ativo usado em cosméticos que auxilia na produção de colágeno

Aliada no estímulo da produção de colágeno, a coenzima Q10 se firmou como um ativo bastante utilizado nos cuidados com a pele, nos últimos anos, por causa da eficácia dos benefícios tanto para a face quanto para o corpo. É por isso que há diversos produtos, especialmente cremes de hidratação, com esse composto na composição.

A coenzima Q10 é produzida naturalmente pelo ser humano, conforme explica o vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Coty BR & LatAm, Henrique Sales, e é fundamental para a produção de energia nas mitocôndrias das células, ou seja, é essencial para o funcionamento do organismo. Além disso, é possível obter o composto por meio da alimentação e da suplementação.

O médico dermatologista Guilherme Holanda destaca que a enzima é habitualmente adicionada a suplementos devido à capacidade de proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres e reduzir os sinais de envelhecimento, ou seja propriedades antioxidantes.

Guilherme Holanda médico dermatologista "Como demonstrado por várias experiências in vitro, a CoQ10 é capaz de proteger a pele das espécies oxidativas reativas, induzir a proliferação dos fibroblastos cutâneos, inibir as enzimas que degradam os componentes da matriz extracelular, acelerar a produção de componentes da membrana basal epidérmica, reduzir os danos no DNA desencadeados pela irradiação UVA e diminuem a resposta inflamatória induzida pela radiação UV".

Com a evolução das pesquisas, cientistas descobriram que o ativo também pode ser utilizado diretamente na pele. Também conhecida como ubiquinona, o ativo é uma enzima antioxidante lipossolúvel.

“A coenzima Q10 ajuda a apoiar a produção de colágeno, que é um dos principais constituintes das células da pele e colabora com sua elasticidade e firmeza. Dessa forma, a Coenzima Q10 ajuda na prevenção de linhas de expressão, rugas, flacidez e outros fatores naturais que podem surgir devido à diminuição da produção de colágeno no organismo”, explica.

Produção diminui no corpo

Assim como o colágeno, a coenzima Q10 diminui ao longo dos anos no corpo, o que afeta diretamente, claro, a produção de colágeno, causando os sinais do envelhecimento, como a flacidez e a formação das rugas.

“Por isso, é recomendada a utilização de produtos que ajudem na reposição dessa enzima, a fim de contribuir com o aumento da produção de colágeno na pele e reduzir o aparecimento desses sinais”, destaca Henrique.

De maneira geral, não há contraindicação para a utilização de produtos cosméticos com a coenzima Q10. “Entretanto, ao surgir qualquer desconforto, deve-se suspender o uso do produto e consultar um médico dermatologista. Além disso, no caso de gestantes, o uso de qualquer produto cosmético deve ser pré-avaliado pelo médico responsável”, orienta o especialista.

Como incluir na rotina de cuidados?

Com a gama de produtos cosméticos disponíveis com a coenzima Q10, é possível facilmente incluir o composto na rotina de cuidados, além de seguir como forte tendência no setor de beleza por conta das propriedades.

“A Monange, marca pertencente ao Grupo Coty no Brasil, possui portfólio completo com linha de hidratantes corporais firmadores Q10, disponível em versão para peles extra-secas e para peles normais a secas, e cremes para as mãos”, destaca.

A composição tem ainda vitaminas C e E, que também têm propriedades antioxidantes, potencializando a defesa da pele contra efeitos externos. Essa combinação, de acordo com Henrique, é uma estratégia que funciona para suavizar os sinais de envelhecimento da pele.

Henrique Sales VP de Pesquisa & Desenvolvimento da Coty BR “O processo de maturidade cutâneo acontece, basicamente, pela junção de fatores intrínsecos (a maturidade cronológica), e extrínsecos - causados por fatores ambientais como a exposição à poluição e à radiação ultravioleta, que aumentam o estresse oxidativo. As vitaminas colaboram com o efeito antioxidante da coenzima Q10, potencializando o efeito de defesa da pele”.

Versátil, a coenzima Q10 pode ser associada com uma variedade de ingredientes cosméticos, não havendo, a princípio, combinações não recomendadas.

Alimentação como suplementação

Para além dos benefícios na pele, a ingestão de alimentos ricos da enzima e a suplementação de CoQ10 podem ser utilizadas no tratamento de miopatia induzida por estatinas e doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, neuromusculares e mitocondriais, bem como outras doenças, conforme explica Guilherme.

Dessa forma, é preciso sempre consultar um médico para avaliar a possibilidade de prescrição, contudo, a coenzima Q10 pode ser encontrada em uma ampla distribuição nos vegetais e animais que fazem parte da nossa alimentação.

"Embora possa ser encontrada em vegetais, frutos e cereais, as fontes alimentares mais ricas em de CoQ10 são a carne, o peixe, os frutos secos e alguns óleos. Tecidos que consomem muita energia, o coração e o fígado dos animais representam a fonte mais rica desta molécula bioativa", conclui o dermatologista.