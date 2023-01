UFC abre inscrições para curso de italiano destinado a estudantes de escolas públicas

Promovido pela Unidade de Italiano do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará (UFC), o curso de Extensão Italiano para a Escola Pública está com inscrições abertas até o dia 29 de janeiro. A formação, que é totalmente gratuita, destina-se a estudantes do ensino médio de escolas públicas do estado.

Ao todo, o curso oferece 40 vagas, sendo 20 delas presenciais e designadas para alunos que morem na Capital ou na Rgião Metropolitana. As outras, para turma online, destinam-se à estudantes de todo o Ceará.

Os estudantes interessados deverão acessar o edital da turma desejada e preencher o formulário de inscrição. Em 30 de janeiro, um sorteio será realizado para selecionar os candidatos. Caso sejam escolhidos, eles receberão um e-mail de confirmação do curso.

Programação

Para a turma presencial, as aulas serão ministradas de toda sexta-feira, das 14h às 16h, na área 1 do Centro de Humanidades da UFC, localizado no Campus do Benfica. As aulas virtuais, por outro lado, acontecerão às segundas e quartas, das 19h às 20h. O curso terá a mesma duração na duas modalidades, indo de março a junho de 2023.

A formação visa despertar o interesse da comunidade cearense pela língua italiana, estimulando as quatro habilidades linguísticas (ler, ouvir, falar e escrever) do idioma europeu, além de apresentar a cultura do país estrangeiro aos alunos.

No final do semestre, os estudantes aprovados receberão um certificado de 60 horas no nível A1.1 (iniciante).