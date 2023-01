Imparh oferece 180 vagas para cursos de Libras e Inglês Avançado

Estão abertas inscrições para os cursos de Libras e Inglês Avançado do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh). São ofertadas, ao todo, 180 vagas. Interessados devem se manifestar até 28 de fevereiro.

Para se inscrever nas formações, é preciso acessar o catálogo de serviços da Prefeitura de Fortaleza, na parte de Educação, e preencher o formulário eletrônico. Depois disso, é gerado um boleto — taxa única — que deve ser pago e apresentado até o dia 28 de fevereiro, junto ao comprovante de inscrição, na gerência de Extensão do Imparh.

Segundo a Prefeitura, o curso de Libras proporcionará aos estudantes conhecer uma língua natural, com competências comunicativas que valorizam a educação e a cultura da comunidade surda. O curso compreende características fundamentais da Língua Brasileira de Sinais para iniciação ao aprendizado e o contato com pessoas surdas.

Já a respeito do curso de Inglês Avançado, a ideia é dar continuidade aos estudos da língua estrangeira, considerando que os alunos terão concluído o nível básico do idioma.

Taxa única

Os interessados nos cursos devem pagar uma taxa única de R$ 300 para o curso de Libras e de R$ 200 para o curso de Inglês Avançado. Essa taxa terá de ser apresentada junto à papelada da inscrição até o dia 28 de fevereiro.

Aulas

As aulas terão início no próximo mês de fevereiro e acontecerão na sede do Imparh, na avenida João Pessoa, no bairro Damas. Serão distribuídos 30 alunos em cada turma, no máximo.

Veja as turmas ofertadas

Libras

Módulo I: 19h às 21h – Segundas e quartas

Módulo II: 8h às 12h – Sábados

Módulo III: 19h às 21h – Terças e quintas

Inglês Avançado 1

19h às 21h – Segundas e quartas

Inglês Avançado 2

19h às 21h – Terças e quintas

Inglês Avançado 3

19h às 21h – Terças e quintas

Serviço

Gerência de Extensão do Imparh

Funcionamento: 8h às 12h e das 13h às 17h

Inscrições: até 28 de fevereiro

Local: Av. João Pessoa, 5609 - Damas

Contato: (85) 3433-2994