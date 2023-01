Instituto Centec oferece mais de mil vagas em cursos on-line no Ceará

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará (Centec) está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos e on-line. São ofertadas 1.050 vagas distribuídas entre sete cursos.

O público-alvo são pessoas que moram no Ceará, tenham a partir de 16 anos, estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica e atendam aos requisitos de escolaridade mínima exigidos por cada curso.

Cada pessoa pode se matricular e fazer apenas um curso por vez. As inscrições podem ser feitas no site do Centec.

Carga horária

As aulas, que serão ministradas por professores da Rede CVT, começam no dia 16 de janeiro e serão realizadas ao vivo pela plataforma Google Meet.

Os cursos são realizados de segunda a sexta-feira e possuem carga horária de 40 horas/aula, com exceção do curso de Libras, que possui 80 horas/aula e acontece às segundas, quartas e sextas-feiras. Ao final do curso, os alunos aprovados receberão certificado.

Veja cursos com inscrições abertas:

Formação Básica em Libras

Aulas às segundas, quartas e sextas-feiras – carga horária: 80 horas

Manhã (8h às 11h30) – 30 vagas

Tarde (13h às 16h30) – 60 vagas*

Noite (18h às 21h30) – 30 vagas

Escolaridade: Ensino Médio completo

*divididas entre duas turmas, cada uma com 30 vagas

Técnicas do Assistente Administrativo

Aulas de segunda a sexta-feira – carga horária: 40 horas

Manhã (8h às 10h) – 120 vagas*

Manhã (9h às 11h) – 60 vagas

Manhã (10h às 12h) – 60 vagas

Tarde (13h às 15h) – 60 vagas

Tarde (14h às 16h) – 60 vagas

Tarde (15h às 17h) – 60 vagas

Tarde (16h às 18h) – 60 vagas

Noite (18h30 às 20h30) – 60 vagas

Escolaridade: Ensino Médio completo

*divididas entre duas turmas, cada uma com 60 vagas

Fundamentos em Empreendedorismo

Aulas de segunda a sexta-feira – carga horária: 40 horas

Noite (18h às 20h) – 30 vagas

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Ferramentas Digitais

Aulas de segunda a sexta-feira – carga horária: 40 horas

Manhã (9h às 11h) – 40 vagas

Tarde (14h às 16h) – 80 vagas*

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Requisito: ter noções de informática

*divididas entre duas turmas, cada uma com 40 vagas

Noções de Liderança e Gestão de Pessoas

Aulas de segunda a sexta-feira – carga horária: 40 horas

Noite (18h às 20h) – 60 vagas

Escolaridade: Ensino Médio completo

Noções de Operador de Caixa

Aulas de segunda a sexta-feira – carga horária: 40 horas

Noite (19h às 21h) – 60 vagas

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Técnicas de Negociação e Vendas

Aulas de segunda a sexta-feira – carga horária: 40 horas

Tarde (15h às 17h) – 60 vagas

Noite (18h às 20h) – 60 vagas

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo