AGU abre 150 vagas de estágio para estudantes de pós-graduação em Direito; veja detalhes

A Advocacia-Geral da União (AGU) divulgou, nesta segunda-feira (9), seleção para estagiários do Programa de Estágio de Pós-Graduação em Direito. Serão 150 vagas destinadas a candidatos residentes em quaisquer municípios do País.

As inscrições poderão ser realizadas do dia 16 de janeiro até as 12 horas do dia 2 de fevereiro, no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), onde também é possível conferir o edital e todos os detalhes do processo.