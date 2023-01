Hospitais regionais têm vagas abertas para médicos e outros profissionais; confira detalhes

Os hospitais regionais Norte (HRN), na cidade de Sobral, do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, do Vale do Jaguaribe (HRVJ), no município de Limoeiro do Norte, e o Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), em Fortaleza, estão com processos seletivos disponíveis para diversas especialidades, segundo informou o Governo do Ceará.

As inscrições estão sendo realizadas no site do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável pelas unidades vinculadas à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Confira detalhes:

HRN

No Hospital Regional Norte, há vagas para os cargos de médicos pediatras (plantonista e diarista), médicos de Terapia Intensiva Neonatologia e Adulto, ginecologista e obstetra, infectologista, cirurgião-geral, cardiologista, anestesista, diarista, médico de endoscopia digestiva e radiologista.

Na unidade de Sobral, os processos seletivos seguem com as inscrições abertas até esta quinta-feira (5). Além disso, o edital também pode ser acessado pelo site do ISGH.

HRV

No Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, apenas uma vaga, com cadastro reserva, está aberta para o cargo de técnico em Enfermagem do Trabalho. Enquanto isso, outra está disponível para auxiliar de farmácia, para cadastro reserva.

Ao todo, segundo confirma o edital divulgado, a seleção terá as fases de análise do perfil, entrevista e prova de títulos.

No caso da vaga para Enfermagem, as inscrições também estão abertas até esta quinta. Na segunda, de auxiliar de farmácia, os interessados podem se inscrever até terça-feira (10).

HRSC

Já no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), 15 vagas estão abertas para diferentes especialidades médicas. São elas: Neurologia, Infectologia, Pediatria, Hematologia e Cirurgia Geral, todas com cadastro reserva.

Os interessados podem se inscrever no site até o dia 10.

HGWA

No Hospital Geral Waldemar Alcântara, em Fortaleza, a seleção tem o objetivo de formar cadastro reserva para médico pediatra. Assim como no HRSC, as inscrições poderão ser realizadas até o dia 10.