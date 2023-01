Sesi oferece 300 vagas em cursos gratuitos virtuais; veja como se inscrever

As inscrições vão até 15 de janeiro ou até todas as vagas serem preenchidas. A única exigência é que os interessados tenham mais de 16 anos e noções básicas de acesso à internet, além de uma conta e-mail. Como se inscrever As inscrições ocorrem pela internet no site oficial do Sesi. Ao entrar, bastar escolher a opção “Curso de Qualificação Profissional 2023 - Gratuitos”, localizado no canto superior da página. Após isso, basta preencher os dados solicitados. Depois da matrícula, cada aluno terá 30 dias para concluir os conteúdos. Em seguida, através da própria plataforma, os candidatos poderão fazer um teste e, se alcançarem 70 pontos, ganharão o certificado.

Cursos

O curso “Satisfação do Cliente” terá carga horária de 40 horas. Os conteúdos são: “Conceito de cliente”; “Necessidades e desejos”; “Produtos ou serviços? Qual a diferença”; “Definindo a satisfação do cliente”; “Atendimento ao cliente”; “Uso das ferramentas de marketing”.

Já para o curso “Habilidades para Falar em Público” a carga horária é de oito horas. As aulas serão sobre: “Medo de Falar em Público”; “Sintomas físicos e pensamentos negativos”; “Estratégias para aprender a lidar com a ansiedade”; “Expressão corporal”; “A mente e o medo”; “O poder do foco”; “Perda de controle”; “Falar em público na empresa”.