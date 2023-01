Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda (2)

O Ceará tem diversos concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (2). São selecionados candidatos para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam entre um salário mínimo e R$ 21.029,09.

Semace

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) prorrogou as inscrições do concurso público até 15 de janeiro.

São 17 vagas de posse imediata, sendo 12 para Fiscal Ambiental e 5 para Gestor Ambiental. Há também formação de cadastro de reserva de 170 vagas.

Os interessados podem se inscrever no site do Idecan, com taxa de participação no valor de R$ 150. É necessário ter mais de 18 anos, e possuir graduação completa no curso exigido pela determinada vaga.

A remuneração é de R$ 3.931,17, com cumprir carga-horária semanal de 40 horas. As provas objetivas serão realizadas em Fortaleza, Sobral e Crato, em 5 de fevereiro de 2023.

Confira o edital completo

Prefeitura de Pacajus

Cargos gerais

A Prefeitura de Pacajus tem concurso aberto com mais de 800 vagas para diversos cargos, como assistente social, arquiteto, cirurgião dentista, médico, recepcionista e professor.

Os salários variam entre R$ 1.212,00 e R$ 20.000,00, com carga-horária de 20 a 40h semanais. Há vagas de posse imediata e formação de cadastro de reserva.

Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Consulpam até 17 de janeiro. A taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo, de R$ 70,00 a R$ 140,00.

Confira o edital completo

Agentes de trânsito e guardas municipais

A Prefeitura de Pacajus também tem concurso público aberto para seleção de 12 agentes de trânsito e 48 guardas municipais. Há outras 126 vagas para cadastro de reserva.

O concurso exige nível médio. A carga horária semanal é de 40h. O salário-base para agente de trânsito é de R$ 1.489,55 e para guarda municipal, R$ 1.500,00.

As inscrições são realizadas online, no site do Instituto Consulpam, até 17 de janeiro.

Confira o edital completo

Receita Federal

O concurso público da Receita Federal tem vagas abertas para unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em todo o território nacional.

São 230 vagas para auditor-fiscal e 469 vagas para Analista-Tributário, exigindo nível superior. A remuneração inicial para analista é de R$ 11.684,39 e para auditor, R$ 21.029,09.

As inscrições podem ser realizadas até 19 de janeiro, no site da FGV. O valor da taxa de inscrição é de R$ 210,00 para o cargo de Auditor-Fiscal e R$ 115,00 para o cargo de Analista-Tributário

É importante ressaltar que o concurso é nacional, ou seja, os servidores poderão ser designados para trabalhar em quaisquer unidades da Receita Federal, e não somente as do Ceará.

Confira o edital completo

Prefeitura de Acopiara

A Prefeitura de Acopiara tem concurso público aberto para seleção para diversos cargos de nível médio e superior. São 122 vagas, com posse imediata e formação de cadastro de reserva.

Há seleção para agente administrativo, topógrafo, técnico em radiologia, assistente social, dentista, enfermeiro, médico, professor, psicólogo, nutricionista, gestor em saúde pública e professor.

Os salários vão de R$ 1.212,00 a R$ 7.500,00. A carga horário mensal varia entre 150h e 200h. Os interessados devem se inscrever no site da Universidade Patativa até 15 de janeiro.

Confira o edital completo

Banco do Brasil

O Banco do Brasil tem concurso público aberto para dependência em diversos estados, entre eles o Ceará. São 6 mil vagas para o cargo de Escriturário.

A remuneração inicial é de R$ 3,6 mil, além de benefícios. Do total de vagas, 4 mil delas disponíveis já para início imediato e as outras 2 mil para o cadastro reserva.

As inscrições seguem até o dia 24 de fevereiro e podem ser feitas pelo site da Cesgranrio, mediante o pagamento da taxa de R$ 50.

Confira o edital completo