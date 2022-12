Concurso AGU tem editais lançados com 300 vagas e salários a partir de R$ 21 mil

A Advocacia-Geral da União (AGU) divulgou, nesta terça-feira (27), três editais de concurso público destinados ao preenchimento de 300 vagas distribuídas entre em três cargos diferentes. Exigindo nível superior completo em área específica, o certame prevê salário inicial de R$ 21.014,49.

Publicados no Diário Oficial da União (DOU), os textos informam que as inscrições para a seleção pública começam em 9 de janeiro e seguem até 7 de fevereiro de 2023 através do site da Cebraspe. Os interessados em se candidatar devem desembolsar uma taxa de participação no valor de R$ 180.

Distribuição de vagas

As centenas de oportunidades são ofertadas em três funções. São elas:

Advogado da União (100 vagas);

Procurador da Fazenda Nacional (100 vagas);

Procurador Federal (100 vagas).

Do total de cada cargo, 75 vagas são de ampla concorrência, cinco destinas a candidatos com deficiência e 20 para negros. Os certames também preveem formação de cadastro de reserva. Confira os editais completos.

Requisitos

Os interessados em participar da seleção, devem atender aos seguintes critérios:

Possuir ensino superior completo em direito;

Registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

Comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense.

Provas

O concurso terá três provas: objetiva, discursivas e oral. Elas serão realizadas nas 27 capitais do País em datas diferentes.

A avaliação objetiva para o cargo de Advogado da União está prevista para acontecer em 30 de abril de 2023. Já para as funções de Procurador Federal e da Fazenda Nacional, as datas são 7 de maio e 21 de maio de 2023, respectivamente.

