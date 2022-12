O Banco do Brasil divulgou edital com total de 6 mil vagas para o cargo de Escriturário e remuneração inicial de mais de R$ 3,6 mil, além de benefícios. As inscrições já se iniciam nesta sexta-feira (23) e estão aptos a participar candidatos a partir do nível médio de escolaridade.

As vagas disponíveis são para os cargos de Escriturário Agente Comercial e Escriturário Agente de Tecnologia, com 4 mil delas disponíveis já para início imediato e as outras 2 mil para o cadastro reserva.

>> Leia o edital completo do concurso do Banco do Brasil

Os benefícios oferecidos ao cargo preveem valores de R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação. A jornada de trabalho, informa o edital, será de 6 horas diárias ou 30 horas semanais.

Ainda conforme as informações divulgadas até o momento, as inscrições seguem até o dia 24 de fevereiro e podem ser feitas pelo site da Cesgranrio, mediante o pagamento da taxa de R$ 50. As provas, comunica a organizadora do certame, serão realizadas no dia 23 de abril de 2023.

O exame terá a duração de 5 horas, com a prova objetiva completa com 70 questões de múltipla escolha, 25 delas Conhecimentos Básicos e 45 de Específicos.

Rotina e benefícios

Na rotina de trabalho prevista aos Escriturários estão atividades como orientação de clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB, análise e conferência de documentos, preparação de correspondências, atualização de registros e organização de arquivos.

Confira abaixo todos os benefícios previstos:

Participação nos lucros ou resultados;

Auxílio-creche;

Vale-transporte;

Ajuda alimentação/refeição;

Auxílio a filho com deficiência;

Previdência complementar;

Acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e à programas de educação e capacitação;

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Calendário do concurso

23/12/2022 a 24/2/2023 - Inscrições

23/12/2022 a 3/1/2023 - Solicitação de inscrição com isenção do valor da mesma

12/1/2023 - Resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor de inscrição

12 e 13/1/2023 - Prazo para recurso dos(as) candidatos(as) que tiveram a solicitação de isenção do valor de inscrição indeferida

23/1/2023 - Divulgação da relação de candidatos(as) que tiveram a solicitação de isenção do valor de inscrição deferida, após contestação

14/3/2023 - Resultado preliminar dos pedidos dos atendimentos especializados/vagas PCD.

14 e 15/3/2023 - Prazo para recurso dos(as) candidatos(as) que tiveram a solicitação de atendimentos especializados indeferidos e/ou vagas reservadas PCD em discordância.

22/3/2023 - Resultado dos recursos dos(as) candidatos(as) que solicitaram recurso dos pedidos de atendimentos especializados e/ou vagas reservadas PCD em discordância.

19/4/2023 - Obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição pela internet.

20 e 21/4/2023 - Atendimento aos candidatos com dúvidas sobre os locais de provas, vagas reservadas ou tratamento diferenciado para realização das provas.

23/4/2023 - Aplicação das provas objetivas.

24/4/2023 - Divulgação dos gabaritos das provas objetivas.

24 e 25/4/2023 - Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados.

18/5/2023 - Prazo para acerto cadastral (nome, identidade, data de nascimento e endereço), se necessário, no endereço eletrônico da Cesgranrio.

2/6/2023 - Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta.

5/6/2023 - Divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas preliminares de Redação.

5 e 6/6/2023 - Vista da prova de Redação e pedido de revisão das notas para os(as) candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 70,0 no site da Cesgranrio.

13/6/2023 - Resultado dos pedidos de revisão das notas de Redação e convocação dos(as) candidatos(as) que se autodeclararem negros(as).

18/6/2023 - Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para negros(as).

29/6/2023 - Resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras.

29 e 30/6/2023 - Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras.

7/7/2023 - Prazo para atualização de endereço, se necessário, na página da Cesgranrio.

14/7/2023 - Previsão de divulgação dos resultados finais.