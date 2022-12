Professores do cadastro de reserva do concurso da Seduc serão nomeados em janeiro; veja data

Os 800 professores que compõem o cadastro de reserva do último concurso público feito pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) serão nomeados pelo governador eleito, Elmano de Freitas (PT), no dia 9 de janeiro. A data foi anunciada pela governadora Izolda Cela (sem partido) nesta segunda-feira (26), em transmissão nas redes sociais feita ao lado de Elmano.

De acordo com a gestora, os profissionais vão se somar aos 2,5 mil professores aprovados e já convocados pelo Governo anteriormente. "Aliviando o coração de vocês", disse Izolda, em referência aos comentários ansiosos dos aprovados no cadastro de reserva que costumam acompanhar as postagens da governadora relativas à Educação.

"Nós combinamos muito tranquilamente para viabilizar [a nomeação] no dia 9 de janeiro", assegurou Elmano, acrescentando que faz questão da presença da governadora na cerimônia. "Para que a gente possa celebrar mais essa conquista para a Educação", afirmou.

Convocação

A convocação dos 800 professores do cadastro de reserva foi feita pelo Governo em setembro deste ano. À época, os profissionais foram chamados para apresentar documentos necessários para a nomeação.