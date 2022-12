Sefaz-CE convoca mais 60 aprovados em concurso público para auditor

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) convocou, nessa quarta-feira (28), mais 60 aprovados no concurso público realizado em agosto de 2021.

Veja a lista de convocados

Foram convocados 58 candidatos para vaga de Auditor Fiscal da Receita Estadual, um candidato para Auditor Fiscal Jurídico e um para Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação.

Os convocados devem entregar a documentação necessária entre esta quarta-feira (21) e 11 de janeiro de 2023. A entrega deve ser realizada na sede 3 da Sefaz, de 8h às 11h30 e das 14h às 16h30.

Veja a lista da documentação necessária

Concurso da Sefaz

O concurso ofereceu inicialmente 94 vagas, divididas em 50 para Auditor Fiscal, 20 para Auditor Fiscal Jurídico, 13 para Auditor Fiscal Contábil-Financeiro e 11 para Auditor Fiscal de Tecnologia da Informação.

No início de 2022, foram convocados 87 aprovados no concurso. A remuneração inicial é de R$ 16.045,30, com carga horária de 40h semanais.

O concurso teve validade prorrogada nesta semana e continuará válido até o primeiro mês de 2024.