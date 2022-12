Concurso da Sefaz-CE será prorrogado, e mais 58 aprovados poderão ser chamados

O concurso público da Sefaz-CE (Secretaria da Fazenda do Ceará), cujo vencimento é previsto para janeiro de 2023, terá validade prorrogada por mais um ano, apurou esta Coluna. Assim, o certame continuará válido até o primeiro mês de 2024.

Com a mudança, há expectativa que novos concursados sejam chamados. Neste ano de 2022, segundo a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Sefaz, foram convocados 87 aprovados no certame, divididos entre os seguintes cargos:

43 no cargo auditor fiscal

13 no cargo de auditor fiscal Contábil-Financeiro

20 no cargo de Auditor Fiscal-Jurídico

11 no cargo de Auditor Fiscal da Tecnologia da Informação e Comunicação.

“Nós já pedimos a prorrogação do prazo de chamamento do nosso concurso, que vencia em janeiro de 2023, para mais um ano, e que assim possamos chamar mais 58 novos concursados fazendários dentro do prazo mais rápido possível, cumprindo todos os protocolos e procedimentos legais”, destaca a secretária Fernanda Pacobahyba a esta Coluna.

O processo, que passará por revisão na Seplag (Secretaria do Planejamento e Gestão), no momento está na Procuradoria Geral do Estado (PGE).

