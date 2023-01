Prefeitura de Fortaleza abre 540 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos em janeiro

O Programa Fortaleza + Futuro, da gestão municipal, está disponibilizando 540 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos. A carga horária varia entre 16h/a a 400h/a. As inscrições foram abertas nesta terça-feira (3) e podem ser feitas até o dia 16 de janeiro, ou até as vagas serem preenchidas.

As vagas são resultado de uma parceria da Prefeitura de Fortaleza com o Senac/CE e com o Senai/CE. As aulas presenciais acontecerão nas unidades das duas instituições de ensino localizadas no Ceará.

Neste momento, são ofertados cursos nas áreas como moda, gastronomia, saúde, beleza, gestão e tecnologia da informação.

Lista dos cursos disponíveis em janeiro

Foto: Reprodução

Requisitos para a inscrição

Residir em Fortaleza ;

; Ter mais de 16 anos;

de 16 anos; Apresentar documento oficial com foto ( RG );

); CPF ;

; Comprovante de escolaridade ;

; Comprovante de residência.

Além da documentação, é necessário conferir alguns requisitos necessários que mudam de acordo com o curso escolhido.

As incrições podem acontecer na plataforma on-line, através do site Mais Futuro, pessoalmente, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE), e nas unidades do Sine Municipal. Sempre durante o horário comercial.

SERVIÇOS

Telefone: 0800 222 3656

0800 222 3656 WhatsApp: (85) 98403-9559 (não recebe ligações)

(85) 98403-9559 (não recebe ligações) E-mail: maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br

Pontos de inscrição presencial