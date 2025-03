Concurso Sesap-RN deve ter edital publicado nesta sexta-feira (7); veja o que se sabe

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou, nessa quinta-feira (6), a realização de um novo concurso público para a área da Saúde do Estado. Serão ofertadas 565 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, destinadas a candidatos de níveis médio/técnico e superior.

Onde se inscrever?

Os interessados poderão se inscrever a partir da próxima segunda-feira (10), com o prazo final marcado para 14 de abril. A organização do certame ficará a cargo do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), cujo site já inclui o concurso da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) na seção “em breve”, embora o edital ainda não tenha sido publicado.

Legenda: O site do Idecan já inclui o concurso da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) na seção “em breve”. Foto: Reprodução/Idecan

Qual o dia da prova?

Segundo a governadora, as provas serão aplicadas no dia 25 de maio em nove municípios do Rio Grande do Norte. Ainda de acordo com a gestora, desde 2019, o Governo já efetivou 3.718 servidores na Sesap.

